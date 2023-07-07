Не узнать! Анджелина Джоли, Джонни Депп и другие: как изменились со времен первых ролей знаменитые актеры. Фото тогда и сейчас

Многие культовые голливудские актеры и актрисы начинали свою карьеру, будучи еще совсем юными и неопытными подростками, а в некоторых случаях и вовсе маленькими детьми. Анджелине Джоли, например, было всего семь лет, когда она дебютировала в кино. Однако феномен заключается в том, что до сих пор эти кинематографисты не теряют своей популярности, продолжают активно сниматься и оставаться примером целеустремленности для своих фанов.

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Многие актеры сильно изменились со времен своих первых ролей. И дело не столько во внешности, сколько в характере, уверенности и непосредственно актерской игре. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядели некоторые кинозвезды в своих дебютных фильмах, и как они выглядят сейчас.

Анджелина Джоли

Как мы уже успели заметить выше, Джоли впервые появилась на больших экранах, будучи семилетней девочкой. Она сыграла в комедийном фильме "В поисках выхода" 1982 года, где также снимались ее отец и мать.

Джонни Депп

Сегодня 60-летний Джонни Депп считается одним из самых успешных и знаменитых актеров в мире, а начинался его путь с роли в фильме "Кошмар на улице Вязов" 1984 года, когда ему был 21 год.

Кэмерон Диас

Красотка Кэмерон Диас не планировала становиться актрисой – она собиралась связать свою жизнь с подиумами и фотосессиями для брендов. Однажды в модельном агентстве ей предложили сходить на кастинг на роль в фильме "Маска". Не имея совершенно никакого опыта работы в кино, Диас получила роль, а культовая комедия 1994 года с Джимом Керри стала для нее дебютной и знаковой.

Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол, кажется совсем не изменился, хотя на первом фото ему всего 11 лет. Это кадр из фильма "Городские пижоны" (1991), где впервые в своей жизни снялся актер.

Энн Хэтэуэй

Трудно поверить, что разница между первым и вторым фото – больше 20-ти лет. Энн Хэтэуэй называют нестареющей актрисой, поскольку она практически не изменилась за годы свей карьеры, которая, к слову, началась в 2001-м с фильма "Дневники принцессы".

Роберт Паттинсон

Настоящая слава пришла к Роберту Паттинсону после выхода на экраны легендарной вампирской саги "Сумерки". Однако началась карьера "Эдварда Каллена" намного раньше, а именно в 2004 году в фильме "Кольцо нибелунгов". Тогда актеру было всего 18 лет.

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