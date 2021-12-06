Не красотой единой: модели, снявшиеся в большом кино. Фото

Не все модели ограничиваются дефилированием, съемками в рекламе или для обложек журналов. Конкуренция в современном шоу-бизнесе делает из манекенщиц "универсальных бойцов", которые развивают в себе дополнительные таланты: становятся блогерами, открывают собственный бизнес или создают свой бренд одежды. А есть такие модели, которые снимаются в большом кино.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, кто после моделинга попробовал свои силы в актерстве и не прогадал.

Эта модель уже давно снимается в кино. Впервые появилась на экране в 2013 году, сыграв в ленте "Возвращение". Кинокритики одобрительно отреагировали на кинодебют Делевинь. Восходящая звезда попыталась пройти кастинг для американского супергеройского фильма "Отряд самоубийц", и ее выбрали на роль Чародейки.

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Кроме того, Кару можно увидеть в культовых кинолентах "Анна Каренина", "Лицо ангела", "Бумажные города" и "Валериан и город тысячи планет". В каком бы жанре ни снималась модель, она доказала, что может перевоплощаться для любой роли и сделает это не хуже профессиональных актеров.

Ирина смогла построить успешную карьеру модели, а вот в кино снялась, скорее всего, из любопытства. Дебют у нее был такой, о котором даже профессиональные актеры могут только мечтать.

Шейк сразу предложили сыграть главную роль в фильме "Геракл", который вышел на экраны в 2014 году. И хотя игра была достаточно убедительной, звезда с того момента больше не снималась. Кстати, в этой картине еще одна главная роль досталась Дуэйну Джонсону.

Стоит добавить, что раньше, еще до кинодебюта, модель неоднократно приглашали на кинопробы, но она отказывалась.

Роузи известна как один из "ангелов" бренда "Victoria's Secret". Она, как и Ирина Шейк, решила попробовать свои силы в кино и вернуться к моделингу. Хантингтон-Уайтли снялась в двух фильмах – "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Трансформеры 3: Темная сторона Луны". Во второй киноленте ей досталась роль девушки главного героя, которую в первом фильме сыграла Меган Фокс.

Пока Роузи "поставила на паузу" съемки. В одном из интервью она сказала, что когда-нибудь может снова появиться в кино, если получит интересное предложение.

Эмили не на шутку заинтересовалась съемками в кино. Сначала модель прокачивала навыки актерства в некоммерческих короткометражных сериалах, после чего режиссеры фильмов стали предлагать сотрудничество.

В 2014 году Ратаковски получила роль в триллере "Исчезнувшая", где также снялся Бен Аффлек. Также модель появилась в фильмах "Антураж", "128 ударов в секунду", "Красавица на всю голову" и "Идеальная западня". Кроме того, Эмили часто можно увидеть в музыкальных клипах.

Летицию уже можно смело называть не только моделью, но и актрисой. Ведь ее фильмография насчитывает около двух десятков картин разных жанров. Самые известные из них – "Порочная страсть", "Честный человек", "Кошмар за стеной", "Девушка и волки", а также "Астерикс и Обеликс против Цезаря".

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