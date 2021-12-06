Не красотой единой: модели, снявшиеся в большом кино. Фото

Дария Скуб
Кино
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Не красотой единой: модели, снявшиеся в большом кино. Фото

Не все модели ограничиваются дефилированием, съемками в рекламе или для обложек журналов. Конкуренция в современном шоу-бизнесе делает из манекенщиц "универсальных бойцов", которые развивают в себе дополнительные таланты: становятся блогерами, открывают собственный бизнес или создают свой бренд одежды. А есть такие модели, которые снимаются в большом кино.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, кто после моделинга попробовал свои силы в актерстве и не прогадал.

1. Кара Делевинь

Эта модель уже давно снимается в кино. Впервые появилась на экране в 2013 году, сыграв в ленте "Возвращение". Кинокритики одобрительно отреагировали на кинодебют Делевинь. Восходящая звезда попыталась пройти кастинг для американского супергеройского фильма "Отряд самоубийц", и ее выбрали на роль Чародейки.

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Кроме того, Кару можно увидеть в культовых кинолентах "Анна Каренина", "Лицо ангела", "Бумажные города" и "Валериан и город тысячи планет". В каком бы жанре ни снималась модель, она доказала, что может перевоплощаться для любой роли и сделает это не хуже профессиональных актеров.

Кара Делевинь снялась в фильмах "Бумажные города" и "Анна Каренина".
Кара Делевинь сыграла в кинолентах "Валериан и город тысячи планет" и "Отряд самоубийц".
2. Ирина Шейк

Ирина смогла построить успешную карьеру модели, а вот в кино снялась, скорее всего, из любопытства. Дебют у нее был такой, о котором даже профессиональные актеры могут только мечтать.

Шейк сразу предложили сыграть главную роль в фильме "Геракл", который вышел на экраны в 2014 году. И хотя игра была достаточно убедительной, звезда с того момента больше не снималась. Кстати, в этой картине еще одна главная роль досталась Дуэйну Джонсону.

Стоит добавить, что раньше, еще до кинодебюта, модель неоднократно приглашали на кинопробы, но она отказывалась.

Ирина Шейк снялась только в одном фильме – "Геракл".
3. Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи известна как один из "ангелов" бренда "Victoria's Secret". Она, как и Ирина Шейк, решила попробовать свои силы в кино и вернуться к моделингу. Хантингтон-Уайтли снялась в двух фильмах – "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Трансформеры 3: Темная сторона Луны". Во второй киноленте ей досталась роль девушки главного героя, которую в первом фильме сыграла Меган Фокс.

Пока Роузи "поставила на паузу" съемки. В одном из интервью она сказала, что когда-нибудь может снова появиться в кино, если получит интересное предложение.

Рози Хантингтон-Уайтли сыграла в фильмах "Трансформеры" и "Безумный Макс: Дорога ярости".
4. Эмили Ратаковски

Эмили не на шутку заинтересовалась съемками в кино. Сначала модель прокачивала навыки актерства в некоммерческих короткометражных сериалах, после чего режиссеры фильмов стали предлагать сотрудничество.

В 2014 году Ратаковски получила роль в триллере "Исчезнувшая", где также снялся Бен Аффлек. Также модель появилась в фильмах "Антураж", "128 ударов в секунду", "Красавица на всю голову" и "Идеальная западня". Кроме того, Эмили часто можно увидеть в музыкальных клипах.

Эмили Ратаковски снялась в кинокартинах "Исчезнувшая" и "Красавица во всю голову".
5. Летиция Каста

Летицию уже можно смело называть не только моделью, но и актрисой. Ведь ее фильмография насчитывает около двух десятков картин разных жанров. Самые известные из них – "Порочная страсть", "Честный человек", "Кошмар за стеной", "Девушка и волки", а также "Астерикс и Обеликс против Цезаря".

Летиция Каста снялась в фильмах "Порочная страсть" и "Девушка и волки".

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