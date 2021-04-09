Названо найпопулярніші серіали на Netflix у 2021 році за версією Forbes

Американський журнал Forbes опублікував рейтинг найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі Netflix за перші місяці 2021 року. Серед них "Бріджертони", "CoComelon", "Ай Карлі", "Вулиця світлячків" і багато інших.

Відповідний список з'явився на офіційному сайті видання. Він складається з 25 пунктів на будь-який смак: від комедійних до детективних картин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серіал став найпопулярнішим на платформі Netflix, обійшовши всіх своїх конкурентів. Стрічка заснована на серії романів письменниці Джулії Квінн й оповідає про дівчину Дафне з впливової англійської сім'ї Бріджертон. У надії піти по стопах батьків і знайти своє кохання, вона потрапляє у скандал. Листок, написаний таємничою леді Вістлдаун, кидає тінь на молоду красуню і всіх, хто в нього потрапляє.

Друге місце зайняв дитячий мультсеріал про малюка Джей-Джея, який разом з братом і сестрою потрапляє у різні кумедні ситуації.

Серіал "Ай Карлі" виходив з 2007 по 2012 роки. За сюжетом, Карлі влаштовує вебтрансляції, в яких показує курйозні моменти у спілкуванні зі своєю подругою Сем, а також конкурси талантів, інтерв'ю, приготування їжі за рецептом або розв`язання якихось проблем.

У стрічці розповідається про двох абсолютно різних жінок. Кейт живе спокійним життям, вона не любить галасливі вечірки й залюбки проводить максимум часу вдома. А ось її найкраща подруга Таллі працює журналісткою і любить бути в центрі уваги. Здавалося б, такі різні жінки вже десятки років нерозлучні, долають всі труднощі разом і потрапляють в кумедні ситуації.

Джорджія разом з двома дітьми терміново переїжджає в інше місто, щоб почати нове життя. Але, здається, секрети минулого будуть часто наздоганяти головну героїню серіалу. Єдиною опорою молодої мами буде її старша донька Джинні, яка іноді буде здаватися більш самостійною, ніж її родичка.

У центрі подій – психіатр Девід, який разом з таємничою дружиною Адель переїжджає в невелике місто. Напередодні виходу на роботу він відвідує місцевий бар, де знайомиться з красунею Луїзою. А вже на наступний день Девід розуміє, що дівчина тепер його нова секретарка, а тому незручних моментів буде багато. Ба більше, Луїза стає подругою Адель і поступово розкриває всі її моторошні секрети.

"Джинні Рівера" – теленовела;

"Красиві дівчата" – кримінальна драма;

"Небезпечний Генрі" – комедійний екшн, підлітковий серіал;

"Кобра Кай" – комедія, драма, екшн;

"Нічний сталкер: Полювання на серійного вбивцю" – документальний, кримінал;

"Доля: Сага Вінкс" – пригодницька драма, наукова фантастика;

"Місце злочину: Зникнення в готелі Сесіл" – документальний серіал, кримінал;

"Найкращі в Лос-Анджелесі" – екшн, комедія, кримінал;

"Вперед, вперед!" – мультсеріал;

"Люпен" – екшн, кримінальна драма;

"Грішниця" – кримінальна драма, містика;

"Вбивство серед мормонів" – мінісеріал;

"Остання можливість: Баскетбол";

"Протистояння" – драма;

"Моторошні пригоди Сабріни" – драма, фентезі, хоррор;

"Епоха самураїв: Битва за Японію" – документальний серіал;

"Історія лайливих слів" – мінісеріал;

"Ляльковий дім Геббі" – мультсеріал;

"Імперія гламуру" – реаліті-шоу.

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