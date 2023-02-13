На зависть всем: как изменилась звезда ''Зачарованных'' Алисса Милано и как она выглядит без макияжа. Фото

Популярная американская актриса Алисса Милано, которая запомнилась украинцам благодаря роли Фиби в сериале "Зачарованные", не перестает расти в личностном и карьерном направлениях. С тех пор как на экраны вышла последняя серия истории о ведьмах, звезда очень изменилась.

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Многочисленные заслуги, безусловно, отразились и на внешнем виде актрисы. OBOZREVATEL решил рассказать, какой Алисса Милано стала по окончании известного проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

С тех пор как последний эпизод "Зачарованных" вышел в свет, прошло уже 17 лет. За это время актриса, сыгравшая Фиби, успела дважды родить и построить другие успешные карьеры.

Так, Алисса Милано стала послом доброй воли от США в ООН по делам защиты прав детей. Кстати, она не проигнорировала российско-украинскую войну и публично встала на защиту Украины, призвав РФ к прекращению огня.

Звезда снималась и в других теле и кинопроектах, воспитывает сына и дочь, а также начала карьеру писательницы. На ее счету больше 20 актерских книг.

Более того, Алисса Милано также выпустила несколько синглов и целый студийный альбом. Впрочем, попытку стать известной исполнительницей можно назвать менее удачной, чем другие направления ее деятельности.

Алисса Милано, которой уже исполнилось 50 лет, гордится своей красотой. На 50-летие она опубликовала селфи без фильтров, макияжа и других манипуляций, заверив, что ее лица не касался ни один пластический хирург.

Недавно OBOZREVATEL показал, как выглядят звезды культового сериала "Санта-Барбара". Последний эпизод "мыльной оперы" вышел на экраны 30 лет назад и многие актеры сильно изменились. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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