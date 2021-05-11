На какой фильм сходить в кино: подборка самых ожидаемых премьер мая. Трейлеры

Пока вся Украина находится в желто-оранжевой зоне, стоит воспользоваться случаем и порадовать себя походом в кинотеатр. Тем более, что май подготовил нам немало стоящих новинок.

Так, Гай Ричи представил свой новый боевик со Стетемом, а режиссер Крейг Гиллеспи почти дождался премьеры своей комедийной драмы "Круэлла" с Эммой Стоун. OBOZREVATEL выбрал самые долгожданные и рейтинговые фильмы, которые выйдут на большие экраны в мае.

1. Те, кто желает моей смерти

Рейтинг IMDb: 6.5

Премьера: 6 мая

Драматический триллер от Тэйлора Шеридана расскажет о Ханне и мальчике Конноре, которые встречаются волей судьбы. Так, подросток оказался единственным свидетелем жестокого убийства и теперь вынужден скрываться от киллеров в диких лесах. Вместе с женщиной-спасателем они бегут от убийц и лесного пожара. Стоит добавить, что в главной роли снялась Анджелина Джоли.

2. Гнев человеческий

Рейтинг IMDb: 7.5

Премьера: 13 мая

Экшн-триллер "Гнев человеческий" от режиссера фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Гая Ричи. В главной роли Джейсон Стэтем. Его коллегами стали Джош Хартнетт, Скотт Иствуд и Холт МакКаллани. По сюжету, мистер Эйч устраивается на работу сотрудником инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, чтобы отомстить грабителям за смерть сына.

3. Звездный рубеж

Рейтинг IMDb: 2.5

Премьера: 13 мая

Такой низкий рейтинг только воодушевляет посмотреть этот новый научно-фантастический боевик с Брюссом Уиллисом. По сюжету, человечество внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни во время колонизации планет в 2524 году. Семь космических спецназовцев решают первыми нанести удар по обнаруженной инопланетной цивилизации.

4. Тихое место 2

Рейтинг IMDb: 7.5

Премьера: 27 мая

"Тихое место 2" является продолжением одноименной ленты, вышедшей на экраны в 2018 году. Картина имела оглушительный кассовый успех, собрав в прокате $340 млн. События будут продолжаться в мире из первой части. Уцелевшим придется побороться за выживание с существами, которые охотятся исключительно на звуки.

5. Круэлла

Рейтинг IMDb – нет голосов

Премьера: 27 мая

Наряды для этого фильма создавала оскароносная Дженни Беван – одна из самых знаменитых художников по костюмам. Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов в самый разгар панк-революции. Начинающий дизайнер Эстелла знакомится с местной иконой моды Баронессой фон Хельман, после чего главная героиня превращается в безжалостную Круэллу и меняет не только свои невзрачные наряды, но и взгляды на жизнь.

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