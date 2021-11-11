На Apple TV+ выйдет сериал с самым сексуальным мужчиной 2021 года: о чем он. Трейлер

12 ноября на платформе Apple TV+ состоится премьера нового драматического сериала "Психиатр по соседству" с самым сексуальным мужчиной 2021 года в главной роли. Пол Радд сыграет врача, пользующегося знаниями в области психологии, чтобы манипулировать пациентами.

Клиентом Пола и вторым главным героем станет Уилл Феррелл – эмоционально нестабильный производитель одежды. OBOZREVATEL собрал интересные факты о кинокартине, которые стоит держать в голове во время просмотра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет сериала сосредоточен на отношениях между психиатром Исааком Хершкопфом и его клиентом Марти Марковицой. Режиссер Майкл Шоуолтер хотел продемонстрировать зрителям границу между дружбой и манипуляцией и тяжелый характер лечения психического здоровья.

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За основу был взят реальный случай, случившийся в 1981 году, описанный журналистом Джо Носером в коротком подкасте в 2019 году. Настоящий Хершкопф заставил своего пациента отказаться от общения с друзьями и родственниками, впустить его в дом и даже разрешить управлять своими финансами.

На самом деле история продолжалась почти 30 лет, пока врача не лишили лицензии из-за судебных исков других пострадавших, а прототип Марти не отказался от его услуг.

Премьера "Психиатра по соседству" намечена на пятницу 12 ноября 2021 года. На платформе Apple TV+ появятся три первых эпизода. Остальные части сериала будут выходить по пятницам вплоть до 17 декабря.

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