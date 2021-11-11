Босс "Страшко" Поплавской признался в чувствах к актрисе. Видео

Актер Александр Соколов, исполнитель главной роли в украинском сериале "Моя улюблена Страшко" прокомментировал отношения со своей партнершей по проекту Ириной Поплавской в реальной жизни. Мужчина сказал, что обожает актрису, любит ее и скучает по ней.

Соответствующие видео Соколов записал в формате Instagram-сторис, отвечая на вопросы подписчиков. Поплавская поделилась кадрами в своем Instagram-аккаунте и отреагировала на заявления коллеги по съемочной площадке (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На вопрос, что у него с Поплавской на самом деле, актер ответил с юмором и засмеялся: "Чего у нас только нет".

Исполнительница главной роли телесериала "Моя улюблена Страшко" в свою очередь написала: "Что ты творишь, хулиган?".

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"Просто обожаю Ирку! Обожаю, люблю, ценю, скучаю. Не могу без нее частично жить", – добавил Соколов.

Он также сделал актрисе множество комплиментов, назвав ее обворожительной и потрясающей. Кроме того, она понимает юмор на 1000%, сказал артист.

У мужчины также спросили, есть ли у него классные совместные видео или фото с Поплавской. Он пошутил, что есть, но они "не для общего доступа".

Поплавская у себя в сторис оставила цитату, намекнув, что Соколов не раскрывает людям правду.

Предлагаем посмотреть, как актер отвечал на вопросы фанатов. Текстовые комментарии на видео оставила Поплавская:

Ранее во время одного из интервью, отвечая на слухи о романе, Поплавская заявила: "Я могу лишь сказать, что счастье любит тишину".

Напомним:

"Моя улюблена Страшко" – украинский сериал от компании "Кінороб". Является адаптацией колумбийского телепроекта "Betty la fea".

В центре сюжета – история девушки, которая устроилась работать ассистенткой директора косметической компании, и ее отношения с боссом.

Сериал "Моя улюблена Страшко" продлили на второй сезон. Читайте о том, что будет в сюжете, по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Поплавская порадовала поклонников новыми снимками без макияжа.

Звезда также рассказала об опыте поступления на актерские курсы. Она заявила, что действительно обожает киносферу и обладает способностями.