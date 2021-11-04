Звезда 'Моя улюблена Страшко' Поплавская показала, как выглядит в жизни без макияжа. Фото

Актриса украинского сериала "Моя улюблена Страшко" Ирина Поплавская порадовала поклонников новыми снимками. Она позировала абсолютно без макияжа.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Стану амбассадором очков-нулевок", – шутливо написала актриса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимке видно, как Ирина сфотографировалась в голубой легкой блузке, которую слегка стянула с плеча. Также она позировала в черных очках и без грамма макияжа. Волосы актриса оставила распущенными.

На втором снимке Поплавская поправила блузку и уже собрала свои волосы назад в пучок, который придерживала руками.

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Поклонники актрисы уже успели оценить внешность Ирины и засыпали ее комплиментами.

"Красивый разрез глаз и очертания губ", "Какая ты прекрасная", "Красивая", "Гарнюнечка", "Вау, что за дива?", "Какая вы красивая", "Шикарная", "Фото просто супер и ты классная", "Секси пушка", "Такая милая", "Прическа, глаза, плечи – все супер! И эти очки просто огонь", "Чертовски красивая", "Хоть играешь "Страшко" далеко не такая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ирина Поплавская – 24-летняя украинская актриса родом из Киева. Закончила актерскую мастерскую Льва Самова. Роль Насти Глушко в "Моя улюблена Страшко" первая для Ирины телевизионная работа.

Напомним, сериал "Моя улюблена Страшко" продлили на второй сезон. OBOZREVATEL писал о том, что будет в сюжете.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ирина Поплавская рассказала об опыте поступления на актерские курсы. В частности, читая монолог, она и поняла, что действительно обожает эту сферу и обладает способностями.