'Мое преступление', 'Семья на выбор' и не только: самые интересные премьеры, которые скрасят выходные

На фоне последних событий в Украине, обстрел Днепра и Умани, нужно хоть немного дать себе морально отдохнуть и переключиться на другую волну. Помогут вам с этим премьеры фильмов, которые крутят в кинотеатрах страны с 27 апреля. Вы сможете выбрать любой жанр и на несколько часов отключиться от внешнего мира.

Видео дня

OBOZREVATEL подготовил для вас подборку интересных киноновинок для субботнего и воскресного вечера. Если вы хотите посмеяться – включайте "Семья на выбор", а чтобы поностальгировать за юношескими годами – "Магические двери" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мое преступление"

Жанры: комедия, детектив

Актеры: Надя Терешкевич, Ребекка Мардер, Изабель Юппер, Дени Бун и другие.

Сюжет фильма разворачивается в Париже в 1930 годах. Молодую актрису обвиняют в убийстве известного продюсера. Ее подруга, которая работает юристом, помогает красавице доказать невиновность. Начинается новая жизнь, полная славы и успеха, но рано или поздно все тайное становится явным.

"Семья на выбор"

Жанр: комедия

Актеры: Кинси Ли Редмонд, Джастин Джонс, Мишель Дэвидсон, Алекс Галик и другие.

Порой с нами может случиться то, чего мы никогда не ожидали. Одинокая консультантка по генеалогии Оливия попадает в необычную ситуацию. Она оказывается в ловушке между мужчиной, который ей нравится, и его семьей, ошибочно считавшей ее своей давно утраченной родственницей. Что победит, любовь или детская мечта?

"Магические двери"

Жанр: фэнтези

Актеры: Кристоф Вальц, Сэм Нил, Миранда Отто, Джессика Де Гау и другие.

Главный герой фильма Пол Карпентер вместе с еще одним парнем становится стажером загадочной лондонской фирмы. На первый взгляд, их работа – эта рутина обычного офисного работника. Но спустя какое-то время они поймут, что работодатели – настоящие злодеи, главная цель которых изменить древний мир магии.

"Мафия мама"

Жанр: комедия, боевик

Актеры: Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Ливия Де Паолис, Альфонсо Перуджини и другие.

Работа Кетрин Хардвик повествует о застенчивой американке, которая унаследовала мафиозную империю своего деда. Ей ничего не остается делать, как стать главой нового семейного бизнеса.

"Все страхи Бо"

Жанр: триллер, ужасы

Актеры: Хоакин Феникс, Паркер Поузи, Эми Райан, Кайли Роджерс и другие.

Главному герою киноленты придется встретиться со своими страхами лицом к лицу и узнать о себе несколько очень важных вещей. Сможет ли Бо пройти это испытание?

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеканал HBO снимает новый сериал по книгам о Гарри Поттере для своей платформы Max. Он станет точной адаптацией оригинального произведения, но с новыми актерами. Подробнее – в нашем материале.

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