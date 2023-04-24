Многих уже не узнать! Как изменились актеры сериала 'Спасатели Малибу' спустя 34 года. Фото тогда и сейчас

В далеком 1989 году на экраны вышел первый эпизод сериала "Спасатели Малибу", который в последствии стал культовым и даже попал в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время, с более чем 1,1 млрд зрителей. Загорелые спасатели с идеальными телами в красных купальниках, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии, тут же стали мировыми звездами. Именно эта программа открыла миру таких легенд, как Памела Андерсон и Кармен Электра.

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Прошло уже 34 года, а многие актеры культового проекта до сих пор могут пробежаться по пляжу, демонстрируя свои накаченные подтянутые тела. Впрочем, сохранить идеальные формы удалось на всем. OBOZREVATEL решил рассказать и показать, как изменились "спасатели Малибу" с момента выхода первой серии.

Давид Хассельхофф (Митч Бьюкенен)

Крайне ответственного лидера команды пляжных спасателей сыграл Давид Хассельхофф. Сейчас ему уже 70 лет, но актер продолжает активно заниматься спортом и поддерживать свои формы, которые во многих проектах стали его визитной карточкой. В 2017 году на большие экраны вышел ремейк "Спасателей Малибу" в формате фильма, и Хассельхофф с радостью присоединился к современному проекту, чем порадовал поклонников. Помимо сериала, он снялся во многих успешных кинолентах, а также воспитал двоих дочерей, над которыми получил опеку после развода с их матерью, бизнесвумен Памелой Бах. В 2018-м кинематографист вновь женился. Его спутницей стала малоизвестная валлийская актриса Хейли Робертс, которая младше Хассельхоффа на 28 лет.

Памела Андерсон (Си Джей Паркер)

После выхода "Спасателей Малибу" Памела Андерсон стала одним из главных секс-символов в США и далеко за их пределами. Пышногрудая красавица не стеснялась оголяться перед камерами, что позволило ей стать самой известной моделью Playboy, обложку которого она неоднократно украшала. Что же касается кино, то роль Си Джей Паркер была самой большой в карьере актрисы. Тем не менее, она появлялась в эпизодах таких популярных кинолент, как "Не называй меня малышкой", "Скуби-Ду", "Очень страшное кино 3", а также сериалах "Няня", "Клава, давай!", "8 простых правил для моей дочери-подростка". Знаменитость много времени уделяет благотворительности, активно занимается решением проблем загрязнения окружающей среды. А вот в личной жизни у 55-летней Памелы Андерсон настоящая драма. В 2022 году она в шестой раз вышла замуж, но в сети уже ходят слухи, что этот брак на грани разрыва.

Дэвид Чокачи (Коди Мэдисон)

Для Дэвида Чокачи роль в сериале "Спасатели Малибу" стала дебютной. Можно считать, что она дала толчок для развития его дальнейшей карьеры. Позже актер снялся в таких популярных проектах как "Сабрина – маленькая ведьма", "Клинок ведьм" и других. В 1997 году он даже вошел в список "Самых красивых людей планеты" по версии журнала People. Впрочем, большой славы Чокачи так и не обрел. Зато однозначно состоялся как семьянин. С 2004 года актер женат на Сьюзен Брубейкер, с которой воспитывает дочь.

Александра Пол (Стефани Холден)

Еще одна обладательница идеальной фигуры Александра Пол после окончания сериала продолжила развивать свою актерскую карьеру. В ее фильмографии много успешных проектов: "Мелроуз-Плейс", "Безумцы", "Акулий торнадо 4" и другие. В настоящее время Пол продолжает сниматься в фильмах и телевизионных шоу, пропагандирует здоровый образ жизни, проводит тренировки и даже является велнес-коучем. Кроме того, она известная эко-активистка.

Кармен Электра (Лэнни МакКензи)

Кармен Электра, как и ее коллега Памела Андерсон, украсила не одну обложку Playboy. Именно эффектные снимки в культовом журнале помогли модели попасть в сериал и обрести мировую славу. Впрочем, после "Спасателей Малибу" сильно успешных проектов в ее карьере не было. В начале нулевых актриса выпустила несколько обучающих DVD, в которых демонстрировала собственную технику аэробики, сочетающейся с элементами стриптиза. Сейчас знаменитость больше занимается личным блогом. В Instagram, например, за ней следит больше 1 млн подписчиков.

Ясмин Блит (Кэролайн Холден)

С 1996 по 2003 годы Ясмин Блит возглавляла список самых сексуальных женщин планеты. Она много снималась и была по-настоящему востребованной актрисой. Но сейчас поклонники с трудом узнают звезду, которая за последние годы сильно набрала в весе. В начале 2000-х Ясмин задержала полиция и нашла в ее автомобиле наркотики. После этого актриса провела несколько месяцев в реабилитационной клинике и пропала с радаров СМИ. Сейчас она продолжает скрываться от фанов – не появляется на публике, не снимается в кино и даже не ведет соцсети. Впрочем, папарацци иногда подлавливают Блит на улице и, как можно заметить, от былой красотки, увы, ничего не осталось.

Джереми Джексон (Хоби Бьюкенен)

Джереми Джексон долгое время был одной из главных звезд "Спасателей Малибу". Вместе со славой к нему пришли и проблемы с зависимостью. Навсегда завязать с наркотиками и алкоголем актеру помог профессиональный спорт. Он стал чемпионом по бразильскому джиу-джитсу и ударился в фитнес. Сейчас Джексон является квалифицированным персональным тренером и делится с другими людьми личным опытом преображения, которое действительно впечатляет.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились звезды сериала "Девочки Гилмор". Последняя серия вышла в эфир около 16 лет назад, и многих актеров сейчас просто не узнать.

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