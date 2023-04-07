Сможете узнать? Как изменились актеры сериала ''Девочки Гилмор'' спустя 16 лет. Фото тогда и сейчас

Звезды сериала "Девочки Гилмор", последняя серия которого вышла в эфир около 16 лет назад, сильно изменились. Возраст берет свое, поэтому некоторых актеров уже трудно узнать.

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Телесериал рассказывал о событиях в небольшом городке в Коннектикуте, где главные герои столкнулись с проблемами в семьях, дружбе, конфликтами между поколениями и представителями разных социальных слоев. OBOZREVATEL решил рассказать о жизни героев и показать, как они изменились (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Лорен Гелен Грэм

Исполнительница главной роли Лорелай Гилмор была номинирована на премию "Золотой глобус" в 2002 году за лучшую женскую роль в драматическом сериале. После успеха в "Девочках Гилмор" она продолжила свою карьеру и до сих пор не оставляет работу на киностудиях.

Алексис Бледел

Актриса с мексиканскими и испанскими корнями стала известна благодаря роли Рори Гилмор, которая стала ее дебютом на экране. После этого ее популярность пошла вверх, однако в 2019 году она приостановила карьеру.

Мелисса Маккарти

Исполнительница роли Суки Сент-Джеймс превзошла свой успех в сериале "Девочки Гилмор". Она была номинирована на "Оскар", "Эмми" и получила много других наград. Ее карьера сложилась едва ли не успешнее всех.

Джаред Падалеки

Сейчас его назвали бы звездой "Сверхъестественного", однако Джаред Падалеки играл Дина Форестера в "Девочках Гилмор". Эти роли принесли ему мировое признание.

Майло Вентимилья

Джесс Мариано в исполнении Майло Вентимилья был очень ярким персонажем. Впрочем, самую большую популярность он приобрел благодаря исполнению роли Питера Петрелли в телесериале "Герои". Был трижды номинирован на премию "Эмми".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал и показывал, как изменились звезды культовой вампирской саги "Сумерки". С момента выхода первой части исполнилось 15 лет.

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