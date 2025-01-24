Мировые критики отреагировали на премьеру "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова: уже 15 лет не было такого фильма с передовой
23 января на американском фестивале Sundance состоялась премьера документального фильма украинского режиссера и журналиста Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Лента, которую снял создатель оскароносной картины "20 дней в Мариуполе", собрала большое количество положительных отзывов от мировых критиков, которые отметили, что подобные проекты не появлялись на экранах уже 15 лет.
Фильм раскрывает историю освобождения села Авдеевки под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам экспертов, работа прекрасно демонстрирует борьбу украинского народа и разрушительные потери, которые полномасштабная война, начатая страной-агрессором Россией, повлекла не территорию нашего государства.
"Со времен "Рестрепо" Тима Гетерингтона и Себастьяна Юнгера не было такого проникновенного и увлекательного взгляда с передовой", – высказался о "2000 метров до Андреевки" один из кинокритиков. Вышеупомянутая документальная кинокартина вышла на мировые экраны в 2010 году. Ее создатели рассказали о группе американских военных, которые отправились в долину Коренгал на востоке Афганистана, чтобы гарантировать безопасность при строительстве дороги. Находясь под постоянными обстрелами талибов, они построили укрепленный аванпост, что назвали "Рестрепо" в честь одного из воинов, погибшего в первые дни службы.
Съемки фильма Мстислав Чернов начал в сентябре 2023 года. Большинство кадров ему удалось получить благодаря бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады, в чьи шлемы были вмонтированы специальные камеры. Журналист соединил в фильме "2000 метров до Андреевки" ужасающие кадры уничтоженного украинского села и раскрыл характеры защитников, которые рискуют своими жизнями, чтобы отвоевать каждый клочок родной земли.
В ленте украинский журналист продемонстрировал разговоры с преимущественно молодыми военнослужащими ВСУ, которые вспоминали о своей прежней жизни. Кто-то рассказывал о любимых сигаретах, другие говорили о карьере, однако все их истории объединяло одно – желание добыть в борьбе хорошее будущее для Украины. К сожалению, мир на родной земле смогут увидеть не все, ведь кое-где кадры проекта прерываются словами режиссера, где он сообщает о гибели некоторых военных.
"Так же Чернов любит чередовать страшные кадры с бронежилетов с теми, что сняли с помощью пролетающих над местностью дронов. Он использовал одно из моих любимых документальных качеств: когда режиссер способен распознать двойное предназначение дронов, которые одновременно фиксируют визуальную информацию для зрителей как орудие искусства и несут смерть, как орудие войны", – отметил эксперт.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский фильм "Фарфоровая война" номинировали на "Оскар 2025".
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