Мировые критики отреагировали на премьеру '2000 метров до Андреевки' Мстислава Чернова: уже 15 лет не было такого фильма с передовой

23 января на американском фестивале Sundance состоялась премьера документального фильма украинского режиссера и журналиста Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Лента, которую снял создатель оскароносной картины "20 дней в Мариуполе", собрала большое количество положительных отзывов от мировых критиков, которые отметили, что подобные проекты не появлялись на экранах уже 15 лет.

Видео дня

Фильм раскрывает историю освобождения села Авдеевки под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам экспертов, работа прекрасно демонстрирует борьбу украинского народа и разрушительные потери, которые полномасштабная война, начатая страной-агрессором Россией, повлекла не территорию нашего государства.

"Со времен "Рестрепо" Тима Гетерингтона и Себастьяна Юнгера не было такого проникновенного и увлекательного взгляда с передовой", – высказался о "2000 метров до Андреевки" один из кинокритиков. Вышеупомянутая документальная кинокартина вышла на мировые экраны в 2010 году. Ее создатели рассказали о группе американских военных, которые отправились в долину Коренгал на востоке Афганистана, чтобы гарантировать безопасность при строительстве дороги. Находясь под постоянными обстрелами талибов, они построили укрепленный аванпост, что назвали "Рестрепо" в честь одного из воинов, погибшего в первые дни службы.

Съемки фильма Мстислав Чернов начал в сентябре 2023 года. Большинство кадров ему удалось получить благодаря бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады, в чьи шлемы были вмонтированы специальные камеры. Журналист соединил в фильме "2000 метров до Андреевки" ужасающие кадры уничтоженного украинского села и раскрыл характеры защитников, которые рискуют своими жизнями, чтобы отвоевать каждый клочок родной земли.

В ленте украинский журналист продемонстрировал разговоры с преимущественно молодыми военнослужащими ВСУ, которые вспоминали о своей прежней жизни. Кто-то рассказывал о любимых сигаретах, другие говорили о карьере, однако все их истории объединяло одно – желание добыть в борьбе хорошее будущее для Украины. К сожалению, мир на родной земле смогут увидеть не все, ведь кое-где кадры проекта прерываются словами режиссера, где он сообщает о гибели некоторых военных.

"Так же Чернов любит чередовать страшные кадры с бронежилетов с теми, что сняли с помощью пролетающих над местностью дронов. Он использовал одно из моих любимых документальных качеств: когда режиссер способен распознать двойное предназначение дронов, которые одновременно фиксируют визуальную информацию для зрителей как орудие искусства и несут смерть, как орудие войны", – отметил эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский фильм "Фарфоровая война" номинировали на "Оскар 2025".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!