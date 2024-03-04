'Мариуполь, я вернусь!' В Киеве презентовали фильм о героическом детском хирурге

2 марта в Киеве состоялся допремьерный показ короткометражного фильма "Мариуполь, я вернусь!", основанный на реальной истории детского хирурга из Мариуполя Александра Мартынцева, который в марте 2022 года переквалифицировался в военного медика, чтобы спасать жизнь раненых мариупольцев.

Лента создана в художественно-документальном жанре, в художественной части фильма актеры Виктор Кривуша и Галина Герасимова, сыгравшие главные роли, воспроизвели жизнь семьи Мартынцовых до начала полномасштабного вторжения, в документальной части фильма сам Александр Мартынцев рассказал, как война лишила его всего, для него дорогостоящим и о геноциде, который совершали российские оккупанты в марте 2022 года в Мариуполе.

На премьере фильма присутствовал и сам Александр Мартынцев, впервые увидевший киноработу и поблагодаривший команду создателей фильма за правду, которую они показали на большом экране.

Фильм был создан творческой командой RProduction Studio, по идее сценариста студии Романа Дихтяра.

"Этот фильм о настоящей боли и о надежде, что когда-то все украинцы смогут вернуться в свои родные города", – Дихтяр

Продюсером фильма стал Размик Погосян, для которого эта картина стала дебютной.

"Это наша первая работа, она не коммерческая и вообще не прибыльная, для меня и команды нашего продакшна было важно внести свой вклад, чтобы почтить память всех погибших в Мариуполе".

На закрытый показ пришли более сотни человек, кинотеатр DTEK Academy, где состоялся показ, был переполнен, после просмотра многие зрители не могли сдержать слез.

Среди приглашенных было много жителей Мариуполя, известных медийщиков и военных медиков.

В рамках вечера был проведен и благотворительный аукцион, целью которого был сбор средств для Медицинского Десанта, БФ "КРУГ". Именно эта команда медиков помогает украинцам на оккупированных территориях.

"Мы надеемся, что наши волонтеры когда-нибудь прибудут и в деоккупированный Мариуполь", – руководитель проекта "Медицинский десант" Владимир Нечипорук.

Организатором благотворительного вечера-премьеры стала ивент-компания Ольги Косинской, фуршет для гостей был предоставлен кейтеринговой компанией Vkusnyy restaurant.

Ведущим вечером стал известный мариуполец Вячеслав Матюхин.

На мероприятии выступили молодые исполнители SVITLA и KORNEL, а вечер закрывала популярная певица TAYANNA.

Пока фильм "Мариуполь, я вернусь" отобран на международный фестиваль в Торонто, Размик Погосян убежден, что такие фильмы нужно показывать по всему миру, ведь в них показана правда, которую нельзя стирать из памяти.