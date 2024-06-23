Кровь стынет в жилах. 7 самых страшных фильмов ужасов XXI века по рейтингу Reddit

Современные фильмы ужасов способны изрядно испугать даже самых закаленных любителей всевозможных ужастиков. Reddit сформировал рейтинг самых жутких картин XX века.

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Если у вас действительно крепкие нервы и полный запас барбовала, то берите большой попкорный тазик и айда на диван. Перед вами семь фильмов, от которых кровь стынет в венах, уверяет ST.

7. "Звонок" (2002).

Если вы до сих пор в ужасе вспоминаете ту "красивую" девочку с длинными черными волосами, которая вылезает из телевизора, то эта лента вам тоже прекрасно зайдет. О так, после просмотра "Кольца" сон точно пройдет мимо вас. Его жуткая и в то же время тихая атмосфера будет побуждать ваше сердце забиться с новой силой.

6. "Хижина в лесу" (2011).

Этот фильм идеально совмещает элементы ужасов, комедии и научной фантастики. Это история о студентах колледжа, на которых в отдаленной хижине в лесу нападает куча монстров.

5. "Впусти правильного" (2008).

В этом фильме зрители увидят новый взгляд на жанр вампиров. Это замечательное сочетание страхов с замечательным повествованием. А элементы романтики завораживают и в то же время держат волосы дыбом.

4. "Спуск" (2005).

Эта лента не столь известна среди любителей ужасов, чем предыдущие, но ее точно стоит занести в список фильмов для просмотра. История о группе женщин, попадающих в таинственную пещеру. Но там их ждет неприятный сюрприз – ужасные человекоподобные создания, творящие страшные вещи.

3. "Ведьма" (2015).

Эту ленту можно окрестить народным хоррором. Фильм рассказывает о семье, попавшей в водоворот сверхъестественных событий. Актриса Ани Тейлор-Джой, хорошо известная своей яркой игрой в жанре ужасов, сумела и в этой картине показать свой уникальный талант.

2. "28 дней спустя" (2002).

Можно со всей уверенностью сказать, что это один из лучших фильмов Киллиана Мерфи. Действие ленты разворачивается в постапокалиптическом будущем Лондона, население которого пережило смертельный вирус. Выжили несколько человек, ужас которых продолжается и дальше. Сюжет знаком для многих современных фильмов о зомби.

1. "Поезд к Пусану" (2016).

И снова зомби. Однако здесь эти страшные дебоширы решили атаковать поезд. Поэтому я не позавидую тем, кто отправился в такое зловещее путешествие. Лента, созданная южнокорейскими режиссерами, поднимает адреналин до невиданных высот. Поэтому перед просмотром стоит выпить немного валерьянки.

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