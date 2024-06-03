'Веном' возвращается: вышел первый трейлер третьего фильма с Томом Гарди 'Последний танец'

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила первый трейлер фантастического экшена "Веном: Последний танец". Главную роль в фильме сыграл известный британский актер Том Гарди.

В центре сюжета триллера от Marvel остается журналист Эдди Брок, воссоединившийся с умным инопланетянином Веномом. Благодаря этому Эдди получает сверхчеловеческие возможности и вместе с Веномом борется с негодяями.

В третьей части трилогии журналист приблизится к космической вселенной "Человека-паука" и познакомится с Клитусом Кэссиди. Он снова будет попадать в опасные приключения, спасая людей.

Трейлер на украинском:

После событий предыдущей части Эдди и Веном вынуждены бежать, ведь теперь их преследуют два мира, которые все закручивают в одну паутину.

"Эдди и Веном скрываются. Преследуемый обоими мирами, дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое опустит занавес на последнем танце Венома и Эдди", – говорится в синопсисе.

Название "Последний танец" намекает на то, что третий эпизод станет последним в серии фильмов.

Премьера "Веном 3" намечена на 25 октября 2024 года.

Режиссером фильма стала Келли Марсель, работавшая над первыми двумя частями. В годовых ролях, кроме Гарди, также сыграли Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Рис Ифанс, Пегги Лу, Аланна Убах и Стивен Грэм.