Кинопремия Bafta 2023: прорывом года стал фильм о войне, а лучшей документалкой – лента о Навальном. Список победителей

Накануне, 19 февраля, в Лондоне Британская академия телевидения и киноискусства объявила победителей ежегодной кинопремии BAFTA. Больше всего наград забрал фильм о Первой мировой войне "На западном фронте без перемен", а в номинации "Лучшая документальная лента" победил "Навальный".

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Победителей объявили в Королевском фестивальном зале Southbank Centre, а на мероприятие пригласили герцогов принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Со всеми победителями можно ознакомиться на сайте кинопремии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лучший фильм – "На западном фронте без перемен"

Лучший британский фильм – "Банши Инишерина"

Лучший режиссер – Эдвард Бергер, "На западном фронте без перемен"

Лучший иностранный фильм – "На западном фронте без перемен"

Лучший документальный фильм – "Навальный"

Лучший дебютный фильм – "Солнце мое"

Лучший мультфильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучшая актриса – Кейт Бланшетт, "Тар"

Лучший актер – Остин Батлер, "Элвис"

Лучший актер второго плана – Барри Кеоган, "Банши Инишерина"

Лучшая актриса второго плана – Кэрри Кондон, "Банши Инишерина"

Лучший оригинальный сценарий – "Банши Инишерина"

Лучший адаптированный сценарий – "На западном фронте без перемен"

Лучшая операторская работа – "На западном фронте без перемен"

Лучшая работа художника-постановщика – "Вавилон"

Лучшие костюмы – "Элвис"

Лучший грим – "Элвис"

Лучшие спецэффекты – "Аватар: Путь воды"

Лучший саундтрек – "На западном фронте без перемен"

Лучший звук – "На западном фронте без перемен"

Ранее OBOZREVATEL писал, что 24 января Академия кинематографических искусств и наук объявила спретендентов престижной премии "Оскар". Церемония награждения состоится 13 марта этого года, и на ней сразится за победу лента украинского производства.

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