Кинопремия Bafta 2023: прорывом года стал фильм о войне, а лучшей документалкой – лента о Навальном. Список победителей
Накануне, 19 февраля, в Лондоне Британская академия телевидения и киноискусства объявила победителей ежегодной кинопремии BAFTA. Больше всего наград забрал фильм о Первой мировой войне "На западном фронте без перемен", а в номинации "Лучшая документальная лента" победил "Навальный".
Победителей объявили в Королевском фестивальном зале Southbank Centre, а на мероприятие пригласили герцогов принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Со всеми победителями можно ознакомиться на сайте кинопремии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Лучший фильм – "На западном фронте без перемен"
Лучший британский фильм – "Банши Инишерина"
Лучший режиссер – Эдвард Бергер, "На западном фронте без перемен"
Лучший иностранный фильм – "На западном фронте без перемен"
Лучший документальный фильм – "Навальный"
Лучший дебютный фильм – "Солнце мое"
Лучший мультфильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Лучшая актриса – Кейт Бланшетт, "Тар"
Лучший актер – Остин Батлер, "Элвис"
Лучший актер второго плана – Барри Кеоган, "Банши Инишерина"
Лучшая актриса второго плана – Кэрри Кондон, "Банши Инишерина"
Лучший оригинальный сценарий – "Банши Инишерина"
Лучший адаптированный сценарий – "На западном фронте без перемен"
Лучшая операторская работа – "На западном фронте без перемен"
Лучшая работа художника-постановщика – "Вавилон"
Лучшие костюмы – "Элвис"
Лучший грим – "Элвис"
Лучшие спецэффекты – "Аватар: Путь воды"
Лучший саундтрек – "На западном фронте без перемен"
Лучший звук – "На западном фронте без перемен"
Ранее OBOZREVATEL писал, что 24 января Академия кинематографических искусств и наук объявила спретендентов престижной премии "Оскар". Церемония награждения состоится 13 марта этого года, и на ней сразится за победу лента украинского производства.
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