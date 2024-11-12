Кинофестиваль в Таллинне включил в программу фильм о романе украинки и россиянина: в Госкино отреагировали
Таллиннский кинофестиваль "Темные ночи" (Эстония) планирует показать неоднозначный фильм российского режиссера Бориса Гуца о романе между россиянином и украинкой в Стамбуле (Турция) под названием "Глухие влюбленные" (в оригинале Deaf Lovers). Его включили в программу Standing with Ukraine, которая была создана, чтобы поддержать Украину, а не подыгрывать кремлевской пропаганде о "братском народе".
"Глухих влюбленных" должны транслировать в течение трех дней, а премьера начнется в это воскресенье, 17 ноября. Следующими датами должно быть 18 и 20 ноября. Государственное агентство по кино отреагировало на недопустимый показ и обратилось к организаторам кинофестиваля с письмом.
"Мы обращаемся к организаторам Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) пересмотреть решение об исключении из основной программы фестиваля российского фильма Deaf Lovers ("Глухие влюбленные") режиссера Бориса Гуца. Учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, размывающих границы понимание реальности украинцев", – говорится в заявлении Госкино.
Там обратили внимание на возможное наличие пропаганды и на то, что киноленту российского режиссера будут транслировать в рамках поддержки Украины. Однако благодаря категории Standing with Ukraine украинские киномастера могут продемонстрировать свое творчество.
"Мы глубоко убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию и может быть частью информационной стратегии агрессора. Мы благодарны за ваше понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество, которое будет способствовать поддержке свободы, прав человека и культурной независимости", – продолжили в институции.
Фильм "Глухие влюбленные" рассказывает о романе между мужчиной из России и женщиной из Украины, которые познакомились в Стамбуле и начали тесно общаться (по жестовому языку, из-за отсутствия слуха) и совместно проводить время. В то время на Родине девушки идет террористическая война РФ.
"Сама идея сценария как отправной точки для послания фильма великолепна, она бросает вызов клише, которое можно увидеть во многих фильмах, о том, что любовь побеждает все. Но, возможно, так оно и есть, если не слышать и не говорить о войне? Автор идет еще дальше и через главных героев приходит к большому обобщению, что о войне нельзя молчать", – утверждает рецензент Михкель Мельман.
Среди украинских фильмов, которые покажут в рамках программы Standing with Ukraine:
- "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова" Тараса Томенко,
- "Любимый красивый любимый" Юрия Речинского,
- "Мирные люди" Оксаны Карпович,
- "Фарфоровая война" Брендана Белломо и Славы Леонтьева,
- "Редакция" Романа Бондарчука,
- "Вторжение" Сергея Лозницы,
- "Мышеловка" Сергея Касторного,
- "Ты – космос" Павла Острикова.
Ранее OBOZ.UA писал, что МИД Украины резко осудил еще один кинофестиваль, где планировали показать скандальный фильм "Россияне на войне", цель которого – отбелить репутацию оккупантов.
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