Каннскому кинофестивалю – 75 лет: как прошло первое в истории торжество. Архивные фото и видео

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Кино
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Как проходил первый Каннский фестиваль

Впервые Каннский кинофестиваль состоялся 20 сентября 1946 года – в первы год после окончания Второй мировой войны. Победителям вместо золотой пальмовой ветви вручали картины, статуэтки и другие ценные произведения искусства.

Главный приз получили сразу 11 кинолент. OBOZREVATEL пишет, как 75 лет назад проходил первый в истории Каннский кинофестиваль.

Афиша Каннского фестиваля в 1946 году.

История создания фестиваля

Инициаторами создания были французские писатели Филипп Эрланже и Жорж Юисман. Первый Каннский фестиваль должен был состояться еще в 1939 году, но показ фильмов прервала Вторая мировая война. Голливудские звезды по пути в Канны развернули свой лайнер обратно в США, узнав о начале войны.

Видео дня

После окончания военных действий организаторы приступили к реализации замысла, и уже в 1946 году провели первый Каннский кинофестиваль. Приглашение прислали почти всем странам, которые были членами ООН.

Военный патруль на Каннском фестивале

Как проходил фестиваль

На мероприятии представляли 46 фильмов от 21 страны. В послевоенное время курортный городок Канны еще не успели полностью восстановить, к тому же бюджет на проведение был ограничен. Несмотря на трудности, первый фестиваль прошел с 20 сентября по 5 октября. А актеры, режиссеры и другие звезды демонстрировали свои лучшие наряды: костюмы и изысканные платья.

Актеры Жан-Пьер Омон и Мария Монтез на Каннском фестивале в 1946 году.

Жюри состояло из 18 представителей от стран, участвовавших в кинофестивале. Праздник проходил во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Средиземноморья Круазетт во Франции.

Первым в программе показали советский документальный фильм Юлия Райзмана "Берлин".

Актриса Мишель Морган на Каннском фестивале.

В 1946 году победителям вручали не Золотую пальмовую ветвь, а гран-при в виде произведения искусства.

Гран-при Каннского фестиваля получил Дэвид Лин

Лауреаты премии в номинации "Лучший полнометражный фильм"

  • Кинолента режиссера Дэвида Лина "Короткая встреча", которую сняли по мотивам пьесы Ноэла Кауарда "Все еще жизнь".

  • "Ирис и лейтенант" – шведская кинодрама режиссера Альфа Шеберга.

  • Черно-белый фильм "Мария Канделария" мексиканского режиссера Эмилио Фернандеса.

  • "Великий перелом" – советский художественный фильм Фридриха Эрмлера о командном составе Красной армии.

  • "Последний шанс" швейцарского режиссера Леопольда Линдтберга.

  • "Потерянный уик-энд" – американский черно-белый фильм, который снял режиссер Билли Уайлдер.

  • "Красные луга" – фильм датских режиссеров Бодил Ипсена и Лау Лауритцен.

  • "Люди без крыльев" – художественный фильм чехословацкого режиссера Франтишека Чапа.

  • "Римоткрытый город" итальянского режиссера Роберто Росселлини.

  • "Пасторальная симфония" французского режиссера Жана Деланнуа.

  • "Город в долине" индийского режиссера Четан Ананда.

Награду за лучшую женскую роль получила французская актриса Мишель Морган, она сыграла в киноленте "Пасторальная симфония".

Актриса Мишель Морган на Каннском фестивале в 1946 году.

Премию за лучшую мужскую роль получил Рэй Милланд в фильме "Потерянный уик-энд".

Рэй Милланд получил награду за лучшую мужскую роль.

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