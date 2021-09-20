Каннскому кинофестивалю – 75 лет: как прошло первое в истории торжество. Архивные фото и видео

Впервые Каннский кинофестиваль состоялся 20 сентября 1946 года – в первы год после окончания Второй мировой войны. Победителям вместо золотой пальмовой ветви вручали картины, статуэтки и другие ценные произведения искусства.

Главный приз получили сразу 11 кинолент. OBOZREVATEL пишет, как 75 лет назад проходил первый в истории Каннский кинофестиваль.

История создания фестиваля

Инициаторами создания были французские писатели Филипп Эрланже и Жорж Юисман. Первый Каннский фестиваль должен был состояться еще в 1939 году, но показ фильмов прервала Вторая мировая война. Голливудские звезды по пути в Канны развернули свой лайнер обратно в США, узнав о начале войны.

Видео дня

После окончания военных действий организаторы приступили к реализации замысла, и уже в 1946 году провели первый Каннский кинофестиваль. Приглашение прислали почти всем странам, которые были членами ООН.

Как проходил фестиваль

На мероприятии представляли 46 фильмов от 21 страны. В послевоенное время курортный городок Канны еще не успели полностью восстановить, к тому же бюджет на проведение был ограничен. Несмотря на трудности, первый фестиваль прошел с 20 сентября по 5 октября. А актеры, режиссеры и другие звезды демонстрировали свои лучшие наряды: костюмы и изысканные платья.

Жюри состояло из 18 представителей от стран, участвовавших в кинофестивале. Праздник проходил во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Средиземноморья Круазетт во Франции.

Первым в программе показали советский документальный фильм Юлия Райзмана "Берлин".

В 1946 году победителям вручали не Золотую пальмовую ветвь, а гран-при в виде произведения искусства.

Лауреаты премии в номинации "Лучший полнометражный фильм"

Кинолента режиссера Дэвида Лина "Короткая встреча", которую сняли по мотивам пьесы Ноэла Кауарда "Все еще жизнь".

"Ирис и лейтенант" – шведская кинодрама режиссера Альфа Шеберга.

Черно-белый фильм "Мария Канделария" мексиканского режиссера Эмилио Фернандеса.

"Великий перелом" – советский художественный фильм Фридриха Эрмлера о командном составе Красной армии.

"Последний шанс" швейцарского режиссера Леопольда Линдтберга.

"Потерянный уик-энд" – американский черно-белый фильм, который снял режиссер Билли Уайлдер.

"Красные луга" – фильм датских режиссеров Бодил Ипсена и Лау Лауритцен.

"Люди без крыльев" – художественный фильм чехословацкого режиссера Франтишека Чапа.

"Рим – открытый город" итальянского режиссера Роберто Росселлини.

"Пасторальная симфония" французского режиссера Жана Деланнуа.

"Город в долине" индийского режиссера Четан Ананда.

Награду за лучшую женскую роль получила французская актриса Мишель Морган, она сыграла в киноленте "Пасторальная симфония".

Премию за лучшую мужскую роль получил Рэй Милланд в фильме "Потерянный уик-энд".

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