Макколей Калкин в "Титанике", а Аль Пачино в "Звездных войнах": кто из звезд не получил роли в кино

Когда актеры соглашаются играть в кино, они могут только мечтать о том, чтобы фильм понравился зрителям и получил премии. Перечитывая сценарий, некоторые звезды отказываются от съемок, потому что не считают фильм успешным.

Так случилось с Мэтью Макконахи, который отказался от роли в "Титанике", потому что назвал сюжет скучным. Однако лента стала легендарной и сделала героев популярными во всем мире. Издание Uniq Beauties решило поэкспериментировать в фотошопе и представить, как бы выглядели в главной роли известных картин другие актеры, которые не хотели там сниматься или их не утвердили режиссеры.

Макколей Калкин – "Титаник"

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Известный с детства Макколей Калкин должен был сыграть главную роль в фильме "Титаник". Режиссер Джеймс Кэмерон даже поссорился с продюсерами, которые пригласили Калкина на кастинг. Джеймс видел в роли Джека только Леонардо Ди Каприо.

Мел Гибсон – "Джеймс Бонд 007: Золотой глаз"

Легендарного агента 007 мог сыграть Мел Гибсон. Продюсеры видели в роли хулигана именно его. Актеру предлагали за роль пятнадцать миллионов долларов. Вероятно, потому что режиссер Альберт Брокколи убеждал, что только англичанин может сыграть Бонда. Гибсон отказался, а Пирс Броснан, приглашенный на кастинг после него, согласился на гонорар полтора миллиона долларов.

Энн Хэтэуэй – "Мой парень — псих"

Актриса Энн Хэтэуэй начала сниматься в фильме "Мой парень — псих", но после конфликта с режиссером Дэвидом Расселом ей пришлось расторгнуть контракт. Звезда должна появиться на экране в роли Тиффани. Позже Дженнифер Лоуренс заменила Энн и благодаря этой роли получила награду "Оскар".

Саша Барон Коэн – "Богемная рапсодия"

Режиссеры Брайан Сингер и Декстер Флетчер работали восемь лет над идеей фильма о Фредди Меркьюри и наконец в 2018 году выпустили фильм "Богемная рапсодия". Мало кто знает, что в главной роли вместо Рами Малека должен был сыграть Саша Барон Коэн, но у него произошла ссора с группой "Queen". Коэн хотел, чтобы лента была реалистичной, а участники бэнда настаивали на создании семейной драмы.

Шарлиз Терон – "Чикаго"

Актриса Шарлиз Терон должна быть в главной роли мюзикла "Чикаго". Однако первых продюсеров уволили. Новый директор Роб Маршалл решил заменить Терон. Звезда кино была разочарована, потому что считала киноленту интересной.

Генри Кавилл – "Сумерки"

Автор книги "Сумерки" Стефани Майер рекомендовала Генри Кавилла на роль вампира Эдварда. Однако режиссеры убедили, что он слишком взрослый для юноши, на момент съемок ему было уже 24 года. Главным героем стал актер Роберт Паттинсон, которому исполнилось 22 года.

Эмма Уотсон – "Золушка"

Актрисе Эмме Уотсон предложили роль Золушки, но она отказалась. Звезда кино заметила, что не считает героиню Диснеевских сказок образцом для подражания. Эмма убеждает, что современная принцесса должна быть самостоятельной и независимой. Лили Джеймс сыграла Золушку, а Уотсон стала главной героиней фильма "Красавица и Чудовище".

Аль Пачино – "Звездные войны"

Звезда кинематографа Аль Пачино должен был сыграть Хана Соло в "Звездных войнах". Он отказался от предложения режиссеров, когда прочел сценарий. Пачино показалось, что история слишком сложная, запутанная и длинная.

Сальма Хайек – "Дурнушка Бетти"

Голливудская актриса Сальма Хайек сперва пробовала себя в главной роли сериала "Дурнушка Бетти". По неизвестным причинам она отказалась от съемок и стала одной из продюсеров фильма. Вместо нее сыграла Феррера Америка.

Райан Гослинг – "Отряд самоубийц"

Актер Райан Гослинг получил предложение от киностудии Warner Bros сыграть Джокера. Однако вместо него в фильме "Отряд самоубийц" снялся Джаред Лето. Говорят, что Гослингу не понравился гонорар, потому он отказался сниматься.

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