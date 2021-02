Какие фильмы покажет HBO в 2021 году: в сети выпустили тизер. Видео

Стриминговая платформа HBO показала тизер предстоящих проектов, а также назвала киноленты, премьера которых состоится уже в 2021 году.

Так, в ролике представили 21 кадр из будущих фильмов и сериалов. Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, вскоре запланирован выход документальной картины о Тине Тернер, телешоу "Мейр с Исттауна" с Кейт Уинслет и множество других нашумевших лент.

"Небывалые"

"Сцены из супружеской жизни"

"Мейр с Исттауна"

"Белый лотос"

"Наследие"

"Волна 100 футов"

"Медвежий угол"

"Белая ворона"

"Уменьши свой энтузиазм"

"Лос Страшилкас"

"Пациенты"

"Тина"

"Аллен против Фэрроу"

"Тяжелые удары"

"Мы были здесь"

"Дамы шутят по-черному"

"Настоящий спорт с Брайантом Гамбела"

"Как с Джоном Уилсоном"

"В реальном времени с Биллом Маром"

"На прошлой неделе сегодня вечером с Джоном Оливером"

"Бетти"

Напомним, ранее стало известно, что сериал для НВО "Один из нас" по игре The Last Of Us снимут создатель популярного фильма "Дылда" Кантемир Балагов и режиссер ленты "Чернобыль" Крейг Мейзин. Его планируют показать в таймслоте, где демонстрировали "Игру престолов".

Также на НВО вышел долгожданный мини-сериал "Отыграть назад", в главной роли которого появилась Николь Кидман. Картина представлена создателями известных сериалов "Большая маленькая ложь" и "Птичий короб".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Чернобыль" от HBO возглавил рейтинг самых лучших сериалов всех времен на сайте IMDb. Он набрал 9,7 баллов из 10, обогнав ленты "Планета Земля 2", "Братья по оружию", "Планетя Земля", "Во все тяжкие", "Игра престолов", "Прослушка" и другие.