Как звезда фильма ''Кадеты'' Корчевников стал рупором пропаганды РФ и какая ''расплата'' его настигла: ему уже трудно говорить

Звезда сериала "Кадеты", российский актер Борис Корчевников давно известен своей позицией поддержки путинского режима и войны в Украине. Он называет Донбасс Россией и оправдывает геноцид украинцев жесткими духовными законами. Кроме того, одиозный ведущий после введенных против него санкций заявляет, что скоро приедет в Киев.

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16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, Корчевников был внесен в санкционные списки всех стран Евросоюза за распространение российской пропаганды. 21 декабря 2022 года ярый фанат Путина попал под санкции Швейцарии, а 15 января 2023 года – Украины. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие еще абсурдные заявления делал россиянин по поводу Украины и какое наказание он понес.

Однажды путинист не смог скрыть своей обиды и разрыдался в прямом эфире из-за того, что россияне не хотят идти воевать за свою страну. Он назвал тех, кто не готов умереть за РФ "мусором".

"Что же это такое, наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь. А я ее, значит, не люблю! Она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь! За нее и за меня! Как же мне жить дальше?! Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты ничто, ты ноль! Ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор!", – выдавил из себя несвязную речь телеведущий.

После всего сказанного об украинцах, у Корчевникова, который верит, что бог будет наказывать каждого за его грехи, ухудшилось состояние здоровья. У него начались проблемы с мимикой и дикцией, он явно прибавил в весе и уже не может изображать из себя энергичного мужчину. РосСМИ утверждают, что он теряет слух. Также гостям студии ведущий жаловался, что в раннем детстве он перенес менингит, из-за которого оглох на одно ухо.

Актер родился 20 июля 1982 года в Москве. В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта того же года, а 28 июня 2019 года включен президентом РФ в состав Общественной палаты Российской Федерации. Как рассказывал Борис, в 2015 году он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

Недавно OVOZREVATEL писал, что роль Людмилы Васнецовой, мамы пяти девочек в сериале "Папины дочки", сыграла уроженка Одессы Нонна Гришаева. С началом полномасштабной войны она заняла молчаливую позицию, хотя время от времени все же продвигает в массы пропагандистские нарративы.

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