Как сложились судьбы советских актеров, которые сбежали в Голливуд

Знаменитости в Советском Союзе были под строгим контролем. Власти следили, чтобы звезды поддерживали и боготворили чиновников. Люди, которые хотели строить карьеру за границей, считались врагами народа.

Актеры со всего мира мечтали о Голливуде, и артисты из СССР – не исключение. Однако судьба некоторых выходцев из Союза сложилась трагически, а некоторые смогли добиться невероятного успеха. OBOZREVATEL рассказывает, как жили артисты вне железного занавеса.

Михаил Барышников

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Выходец из Советского Союза Михаил Барышников добился невероятного успеха в Голливуде. Актер родился в Латвии, поступил в Ленинградский хореографический колледж и стал артистом театра. Во время гастролей в 1974 году в Канаде Михаил получил приглашение от Американского балета. Барышников был основным танцовщиком в труппе.

В Союзе его прозвали беглецом, что вызвало скандал в политических кругах. В США Барышников играл в кино, в сериале "Секс в большом городе" и фильме "Белые ночи". Барышников номинировался на "Оскар" за роль в картине "Поворотный пункт", а также получил две награды "Эмми" за лучшую классическую музыкально-танцевальную программу. До 2015 года актер жил в Америке, а затем поехал на родину в Ригу.

Виктория Федорова

Актриса Зоя Федорова в 1945 году закрутила роман с американским военным Джексоном Тейтом, но спустя год его депортировали, и он не узнал, что на свет появилась дочь Виктория. За связь с иностранцем ее мать 25 лет находилась в лагерях, а Викторию Федорову воспитывала тетя. Девочка хотела стать известной на весь мир, чтобы найти своего отца.

Федорова-младшая снималась в фильме "Ход белой королевы", "Расплата" и "О любви". А затем осуществила свою мечту и переехала в США, там пыталась реализовать себя в кинематографе, однако ей помешал языковой барьер. Виктория сумела стать моделью. Артистка вышла замуж за пилота и родила ребенка, однако они развелись из-за постоянной ревности мужа. После развода звезда начала употреблять алкоголь, поэтому мужчина отсудил право опеки над сыном. У актрисы обнаружили рак, и она скончалась в возрасте 66 лет.

Александр Годунов

Советский актер и артист балета Александр Годунов вырос в Риге, но переехал в Москву и стал играть в Большом театре. Он участвовал в спектаклях Майи Плисецкой и путешествовал по Европе с гастролями. В 1979 году Александр решился на отчаянный поступок – во время тура в Нью-Йорке он попросил политического убежища у власти, а его жена вернулась в Союз.

Годунов продолжил карьеру в американском театре балета и преподавал актерское мастерство в Джульярдской школе. Кроме этого, снимался в фильме "Зона", "Норт" и "Свидетель", самой известной картиной стал боевик "Крепкий орешек" 1988 года. Незадолго до смерти Александр посетил родину в Риге. Он умер в 45 лет от осложнений гепатита и злоупотребления алкоголем. Однако коллеги подозревали, что артиста убили, потому что его помощники слишком торопились с похоронами.

Елена Соловей

Актриса Елена Соловей стала известной в 70-х и была музой легендарного режиссера Никиты Михалкова. Она сыграла в кинолентах "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Несколько дней из жизни Обломова". На пике славы артистка не побоялась бросить все, в начале 90-х она переехала в Америку и начала жизнь с чистого листа.

Соловей в США занималась преимущественно русскоязычными проектами, преподавала актерское мастерство и дублировала фильмы. Однако ей удалось появиться на экране и в Голливуде, Елена сыграла в сериале "Клан Сопрано". Сейчас звезда кино по-прежнему живет в США с семьей.

Олег Видов

Актер Олег Видов, прославившийся в фильмах "Экипаж", "Красная жара" и "Всадник без головы", вырос в бедной семье, и его воспитывала мама. Они часто переезжали, и парень вынужден был рано пойти работать. Олег поступил на актерский факультет и уже в студенческие годы снимался в кино. Артист был женат на росиянке, затем взял в жены гражданку Югославии и переехал к ней, семья эмигрировала в Австрию, а впоследствии в Италию.

Затем Олег третий раз женился на американской журналистке, что позволило ему эмигрировать в США. Тогда он снялся в фильме "Дикая орхидея" вместе с Микки Рурком. Во время съемок произошла авария – Олег упал на мотоцикле. Советский актер получил черепно-мозговую травму и почти потерял зрение. После этого ему удалось сыграть в нескольких фильмах.

В 1988 году Видов с женой основал кинокомпанию Films my love и купил у "Союзмультфильма" права на показ более тысячи мультфильмов. Супруги показывали советское кино в студии в Лос-Анджелесе. В 74 года актер скончался и был похоронен рядом со селебрити на кладбище в Голливуде.

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