Как изменилась звезда фильмов ''Кабаре'' и ''Дневник Бриджит Джонс'' Рене Зеллвегер: ходят слухи о ее ''одержимости'' пластикой. Фото

Американская актриса Рене Зеллвегер, которая стала популярной после роли в фильме "Дневник Бриджит Джонс", до сих пор продолжает сниматься в кинолентах и получает в них главные роли. Последними работами знаменитости стали кинокартины "Что/если" и "Кое-что о Пэм". Кроме того, что артистка является лауреатом двух премий "Оскар" и BAFTA, четырех премий "Золотой глобус", она получила свою звезду на голливудской "Аллее славы".

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53-летняя селебрити заявляет, что она не делала никаких пластических операций и инъекций, но ее поклонники убеждены в противоположном. Актриса изменилась до неузнаваемости, продолжая обращаться за помощью к профессионалам бьюти-сферы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фильм "Дневник Бриджит Джонс" вышел на экраны в 2001 году. На тот момент Зеллвегер было 32 года. Примечательно, что в картине она и сыграла девушку своего возраста, которая решила похудеть, избавиться от вредных привычек и начать встречаться со стоящим мужчиной. Мировые кассовые сборы фильма превысили 280 миллионов долларов, из которых 71 миллион – американский прокат.

В 2002 году мир увидел фильм "Кабаре". После него карьера американки еще больше пошла вверх. Рене не имеет детей, однако за свою жизнь встречалась с известными людьми, такими как Джим Керри, Джек Уайт, Брэдли Купер, Кенни Чесни.

В 2004 году актрису позвали на съемки второй части "Дневник Бриджит Джонс". После двенадцатилетнего перерыва Зеллвегер снова исполнила роль Бриджит Джонс в романтической комедии. Фильм получил положительные отзывы критиков и собрал в мировом прокате 211,9 миллиона долларов.

С того момента прошло хоть и немного времени, но сейчас в Рене Зеллвегер тяжело узнать звезду романтической комедии, для которой ей пришлось набрать несколько килограммов. "Есть большая разница между тем, чтобы быть самой лучшей, самой яркой и желанием быть тем, кем вы не являетесь. Чтобы быть яркой и красивой, вы должны принять свой возраст, иначе вы будете жить, постоянно извиняясь", – сказала звезда в одном из своих интервью.

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