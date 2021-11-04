На съемках нового "Индианы Джонс" умер оператор

Кинооператор Ник Купак, работавший над сиквелом "Индианы Джонс", найден мертвым в своем отельном номере в городе Фес (Марокко). Мужчине было 54 года.

Причина трагедии публично не разглашается, но считается, что речь идет о "естественной смерти", передает New York Post в среду, 4 ноября. По данным СМИ, оператор лишь недавно прилетел в Марокко, чтобы снимать высокобюджетный блокбастер.

Всего в городе Фес собрались более 100 членов съемочной группы, чтобы подготовиться к работе над масштабными сценами трюков с использованием рикши.

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"Индиана Джонс 5" от Walt Disney Studios и ранее сталкивалась с проблемами. Буквально на прошлой неделе съемки фильма оказались под угрозой, когда в Марокко запретили полеты в и из Великобритании из-за роста количества случаев COVID-19.

Производство фильма также было приостановлено, когда в июне этого года актер Харрисон Форд, исполнитель главной роли, получил тяжелую травму плеча. Он вернулся на съемочную площадку в Италии только две недели назад.

"Индиана Джонс 5" также претерпела другие длительные задержки из-за пандемии.

Первоначально выход киноленты в прокат планировался на 9 июля 2021 года, но был перенесен на на 29 июля-2022. Однако в прошлом месяце Disney объявил, что кино выйдет только летом 2023 года. Неясно, приведет ли смерть Купака к дальнейшим отсрочкам.

Купак известен как ветеран в киноиндустрии. Он снимал такие франшизы как "Парк Юрского периода", "Гарри Поттер", "Звездные войны".

На сайте IMDb в творческих проектах оператора указано более 55 фильмов. Он снимал две ленты 2021 года: "Веном 2" и "Круэлла".

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