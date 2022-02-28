''Идите нах...й!'' Megogo удалил все российские фильмы и отключил трансляцию ТВ-каналов в России

Международный медиасервис для просмотра видеоконтента и прослушивания аудио Megogo с ежемесячной аудиторией в более чем 55 миллионов уникальных пользователей удалил все российские фильмы из своей базы. Такое решение компания, главный офис которой находится в Киеве, приняла в связи с вторжением России в Украину.

"Русские фильмы, идите нах...й! Слава Украине! Слава ВСУ", – прокомментировали на странице платформы в Facebook c уже легендарным нецензурным выражением.

Пользователи сети поддержали такую иниациву Megogo. Всего за два часа с момента публикации поста его лайкнули 3,5 тысяч человек.

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Кроме того, украинский медиасервис отключил трансляцию новостных каналов в России, чем вызвал истерику у пользователей. Остались только мультфильмы и аудиокниги. Ограничения коснулись всех россиян, даже несмотря на оплаченную подписку. На форуме Megogo россияне оставляют возмущенные комментарии.

"Х...хлы каналы федеральные наши выключили...Возвращайте деньги! Сц...ки...", "Тула, пропали каналы, подписка максимальная до января 2023! Возвращайте деньги!", "Москва. Только что 5 мин. назад пропали все новостные каналы. Остались мультики, фильмы, аудиокниги, "Господа, нас кинули... При смене vpn на другую страну - все работает. Правда, турецкий vpn предлагает не твои каналы, а все украинские. Думаю, надо подавать в суд!", "Уроды х*хляцкие! Заблокировали подписку!", "Пропали все каналы! Осталась одна фигня. Когда исправят?" – разрывают форум жители разных городов РФ.