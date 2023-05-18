'И просто так': названа дата премьеры второго сезона сиквела 'Секса в большем городе'

Второй сезон сиквела "Секса в большем городе" под названием "И просто так" выйдет на экраны уже 22 июня. Съемка затянулась из-за громкого скандала, но фанаты увлекательной истории все же дождутся продолжения, которое покажут на платформе HBO Max.

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Все серии не появятся в одно время, а будут выходить несколько месяцев. Об этом объявили на официальной Instagram-странице сериала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Садитесь на стул, это будет настоящий праздник", – заинтриговали создатели "И просто так".

Ожидается, что во 2 сезоне будет 11 серий, две из которых покажут 22 июня, а остальные – каждый следующий четверг.

Как известно, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. В центре сюжета четыре подруги, которым за 30. Кинолента получила 7 премий "Эмми", 8 премий "Золотой глобус" и 11 премий Гильдии киноактеров, поэтому в 2021 году вышел сиквел.

"И просто так" стал продолжением истории Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис). Две дебютные серии сиквела стали самыми популярными на стриминговой платформе HBO Max. В последних сериях первого сезона стало ясно, что история получит продолжение. Как он кончился – читайте в нашем материале.

Безумный успех испортил сексуальный скандал. На фоне обвинений в сексуальном насилии голливудского актера Криса Нота – Мистера Бига из "Секса и города" – возрождение сериала оказалось под угрозой.

После поднятия резонанса звезды "Секса и города" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис обнародовали совместное заявление в поддержку женщин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Warner Bros. представил первый трейлер долгожданного фильма "Дюна: Вторая часть". Когда ждать продолжения саги – читайте здесь.

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