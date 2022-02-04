Новый Мистер Биг и возвращение Саманты: чем закончился сериал 'И просто так'

В четверг, 3 февраля, закончился показ сиквел популярного американского сериала "Секс в большом городе" – "И просто так". Его новые эпизоды возрождали в каждом поклоннике воспоминания, заставляли верить, что все в жизни просто. И теперь сериал закончился, однако финал истории предполагает остросюжетный второй сезон.

Продолжение истории Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис) в сериале "И просто так" вышло в декабре 2021 года. Подробнее о том, чем закончился, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на то, что пока официальных заявлений от создателей проекта не было и неизвестно, будет ли второй сезон "И просто так", финальная серия оставила множество недосказанности, что говорит о том, что вероятность продолжения есть.

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Поскольку поклонников заинтересовали в 10 серии, что у главной героини появилась новая влюбленность, а у другой кардинальные перемены в жизни.

Главная героиня Кэрри Брэдшоу все еще пытается прийти в себя после смерти Бига, который погиб год назад. В последнем эпизоде режиссеры намекнули на то, что у Кэрри появятся новые отношения. После запуска ее подкаста, она страстно поцеловалась с коллегой Фрэнклином (Иван Эрнандес) в лифте.

Отметим, что главная героиня, которую сыграла Сара Джессика Паркер, в последнем эпизоде предстала в ярко-оранжевом платье от Valentino. Финальные кадры снимались на Мосту Искусств в Париже.

На протяжении всего сериала отсутствовала главная "зажигалка" Саманта. И вот в последней серии Брэдшоу получает сообщение от Саманты, что говорит о том, что вероятнее всего эта история продолжится.

Что касается героини Миранды, то она в конце тотально разочаровывает поклонников, отойдя от образа самой мудрой. Ей предлагают переехать в Лос-Анджелес, поэтому она переводится в университете на удаленное обучение, отказывается от престижнейшей стажировки, говорит Брэдшоу, что прилетит поддержать ее в значимую дату годовщины Бига и красится в рыжий цвет.

Шарлотта находится в стихии семейных проблем. Готовит иудейскую церемонию бар-мицвы для младшей дочери. Однако, она вдруг заявляет своей матери, что в свои 13 лет не определилась, кто она ― девочка или мальчик, еврейка или нет.

К слову, две дебютные серии "И просто так" стали самыми популярными на стриминговой платформе HBO Max за всю историю.

Коротко о сериале:

"Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. В центре сюжета четыре подруги, которым "за 30". Они свободно рассуждают на вопросы секса, любви и карьеры. Кинолента получила 7 премий "Эмми", 8 премий "Золотой глобус" и 11 премий Гильдии киноактёров.

Коротко о знаменитостях:

Сара Джессика Паркер – 56-летняя американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". В 1997 году вышла замуж за актёра Мэттью Бродерика. Воспитывает трех детей от суррогатной матери.

Синтия Никсон – 55-летняя американская актриса, политик и театральный режиссёр, лауреат двух премий "Эмми" и Гильдии киноактёров США, "Тони" и "Грэмми", а также пятикратный номинант на "Золотой глобус".

Кристин Дэвис – 56-летняя американская актриса. Наиболее известна ролью Шарлотты Йорк в телесериале HBO "Секс в большом городе", а также в фильмах-продолжениях сериала.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сиквел сериала "Секс в большом городе" в третий раз попал в международный скандал. Сценаристы решили рассмешить своих зрителей шуткой о Холокосте.