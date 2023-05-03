Вышел первый трейлер второй части фильма 'Дюна': что известно о продолжении саги

Warner Bros. представил первый трейлер долгожданного фильма "Дюна: Вторая часть" Дени Вильнева. Продолжение саги, которая уже успела стать культовой, выйдет в мировой прокат 3 ноября этого года.

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Трейлер был обнародован на YouTube-канале Warner Bros. Меньше чем за час с момента публикации его посмотрело больше миллиона интернет-пользователей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Съемки второй части завершились в декабре 2022 года. Они проходили в Будапеште, Абу-Даби, на локациях в Италии и Иордании. Над продолжением работала та же команда, включая режиссера Дени Вильнева, композитора Ханса Циммера и оператора Грега Фрейзера.

"Дюна-2" расскажет о мифическом путешествии Пола Атрейдеса: о том, как он объединится с Чани и фременами и встанет на тропу войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он стремится предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он", – говорится в описании под видео.

К своим ролям в "Дюне-2" вернулись Тимоти Шаламе (Пол Муад'Диб Атрейдис), Зендея (Чани), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан).

Однако, судя по трейлеру, зрителей ждут и новые персонажи. Так, во второй части появится Кристофер Уокен, который сыграет падишаха-императора Шаддама IV. Его дочь, принцессу Ирулан Коррино на экранах воплотит Флоренс Пью. Также к саге присоединился Остин Батлер – он сыграет племянника и наследника барона Харконнена Фейда-Раута.

Литературной основой сценария картины стала вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". Ожидается, что во второй части персонажу Зендеи – Чани – уделят больше внимания.

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