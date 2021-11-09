Госкино выделило миллионное финансирование на первый украинский фильм об ЛГБТ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Кино
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Госкино выделило миллионное финансирование на первый украинский фильм об ЛГБТ

В Украине снимут первый фильм об ЛГБТ-сообществе под названием "Мой юный принц". Госкино выделило на него 20 миллионов гривен.

Об этом с госагентстве сообщили в ответ на запрос "Українських новин". Решение принял совет ведомства еще 12 октября.

Отмечается, что проект победил на 17-м конкурсе Госкино.

Ответ Госкино на запрос "Українських новин".

Фильм рассказывает о 17-летнем Поле. Парень ведет разгульную жизнь в шикарном особняке на деньги, которые бабушка получила от продажи произведений искусства.

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По словам продюсера Алексея Гладушевского, в картине затрагиваются вопросы любви, тирании, смерти, одержимости и несвободы. Она также будет содержать эротические сцены.

Среди актеров, которые снимутся в ленте, Ахтем Сеитаблаев, Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит. Режиссером является Хачатур Василян. Премьера запланирована на июль 2022 года.

Постер к фильму.

Общий бюджет картины составляет 24,8 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, политик и общественный деятель Игорь Мосийчук ранее раскритиковал этот фильм. Он назвал его "сатанинским извращением".

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