Госкино выделило миллионное финансирование на первый украинский фильм об ЛГБТ

В Украине снимут первый фильм об ЛГБТ-сообществе под названием "Мой юный принц". Госкино выделило на него 20 миллионов гривен.

Об этом с госагентстве сообщили в ответ на запрос "Українських новин". Решение принял совет ведомства еще 12 октября.

Отмечается, что проект победил на 17-м конкурсе Госкино.

Фильм рассказывает о 17-летнем Поле. Парень ведет разгульную жизнь в шикарном особняке на деньги, которые бабушка получила от продажи произведений искусства.

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По словам продюсера Алексея Гладушевского, в картине затрагиваются вопросы любви, тирании, смерти, одержимости и несвободы. Она также будет содержать эротические сцены.

Среди актеров, которые снимутся в ленте, Ахтем Сеитаблаев, Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит. Режиссером является Хачатур Василян. Премьера запланирована на июль 2022 года.

Общий бюджет картины составляет 24,8 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, политик и общественный деятель Игорь Мосийчук ранее раскритиковал этот фильм. Он назвал его "сатанинским извращением".