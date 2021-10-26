'Сатанинское извращение': Мосийчук резко отреагировал на новый украинский фильм об ЛГБТ

Политик и общественный деятель Игорь Мосийчук прокомментировал то, что Министерство культуры выделило 20 млн гривен на съемки фильма о подростках с нетрадиционной ориентацией. Он раскритиковал картину и обратился к министру.

Свое мнение 49-летний мужчина выразил в официальном Telegram-канале, назвав министра культуры Ткаченко дешевкой. Автор считает, что украинцам не нужно кино, где высмеивают веру и демонстрируют интимные сцены из жизни двух парней.

"Драма из жизни геев, которые глумятся над христианскими символами и превращают их в сатанинское извращение", – описал киноленту бывший заместитель командира батальона "Азов".

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Напомним, что в Киеве прошел семнадцатый конкурсный отбор Госкино, где был избран ряд проектов, которые будут спонсироваться государством. Среди них и психологическая драма Хачика Василяна "Мій юний принц".

По сюжету 17-летний Поль живет на деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства. Разгульная жизнь подростка продолжается, пока он не знакомится с молодым Антуаном и его отцом, фигурирующими в деле о двойном убийстве.

"В фильме мы освещаем несколько важных тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, зависимость, несвобода, изоляция. Лента будет насыщена визуальным эстетством и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами", – отметил продюсер картины Алексей Гладушевский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальный актер Салий получил престижную украинскую награду после съемок в российском детективном сериале. Киевлянин примерил на себя роль военного ВМС.