First Day (Сутки Первые): украинский VR-проект впервые будут презентовать на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале

В этом году на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале, который пройдет с 30 августа по 9 сентября, впервые будет представлен украинский VR-проект Доба Перша/FIRST DAY, режиссера Валерия Коршунова и продюсера Светланы Коршуновой.

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FIRST DAY – это полноценный иммерсивный VR-опыт от первого лица, который перемещает посетителя в ситуацию первого дня полномасштабного российского вторжения и позволяет попытаться пережить внутреннюю трансформацию, через которую прошли украинцы 24 февраля 2022 года.

"Мы хотим поделиться опытом первого дня войны с широкой аудиторией, которая, как и прежде, не верит, что подобное возможно в их жизни. Этот опыт о том, что позволяет украинцам сегодня сопротивляться, когда все ожидали, что мы не выдержим и 3 дня. Сутки Первые / FIRST DAY рассказывает о той внутренней трансформации, через которую прошли мы лично. О том, что позволяло выживать человечеству в самое страшное время истории – о помощи друг другу, о собственном выборе быть не жертвой обстоятельств, а тем, кто может их менять. Мы не первые, кому пришлось пережить схожий опыт и, к сожалению, далеко не последние " – рассказывает режиссер проекта Валерий Коршунов.

Сутки Первые / FIRST DAY стал победителем Biennale Cinema College 2023 года. Проект прошел несколько этапов отборов и усовершенствования с международными экспертами и менторами VR- и киноиндустрии, в результате получив грант на реализацию и возможность быть представленным на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале уже в 2023 году.

Проект основан на историях реальных людей. Зритель сможет увидеть дома Бородянки и Бучи, разрушенные снарядами окупантов. Вместе с большим количеством артефактов войны здания были сканированы и далее воспроизведены в виртуальном пространстве.

Валерий Коршунов, известный своими проектами о Чернобыле, начал съемку и сканирование последствий войны еще летом 2022 года для сохранения, мемориализации и дальнейшей возможности для других посетить эти места лично, в виртуальной реальности. Современные технологии уже позволяют сделать это фотореалистично, поэтому иммерсивные проекты являются одними из самых прогрессивных направлений кино.

Сутки Первые / FIRST DAY на Венецианском Биеннале будут представлены большой инсталляцией 36 м2, на отдельном острове Venice Immersive среди 43 других проектов из 25 стран.

Мы невероятно благодарны Biennale Cinema College за возможность реализовать и представить проект о войне в Украине на юбилейном Венецианском Кинофестивале . Сутки Первые / FIRST DAY – это только начало большого проекта , который мемориализирует нашу войну и будет рассказывать истории наших людей мира. Он очень важен, ведь позволит повысить уровень эмпатии и понять нас лучше, увидеть историю и судьбы людей за каждым разрушенным домом", – говорит Светлана Коршунова, продюсер проекта.

Известно, что команда Коршунова уже работает над проектами VR Borodyanka, VR Gostomel и VR Chornobyl, в каждом из которых будут использованы различные технологии и форматы сторителинга.

Венецианский Международный Кинофестиваль стал одним из первых кинофестивалей в мире, который с 2017 года открыл первый конкурс работ в сфере виртуальной реальности. В 2023 году Venice Immersive уже имеет свой отдельный остров на Венецианском Биеннале, на котором с 30 августа по 9 сентября будут представлены 43 проекта из 25 стран, среди которых и украинский проект Доба Перша / FIRST DAY. Виртуальная реальность сегодня открывает новое измерение кино, со своими вызовами и возможностями, которые уже в ближайшие годы будут иметь свое невероятное влияние на всю киноиндустрию.

Презентация проекта в Украине состоится во время Венецианского кинофестиваля – 7 сентября в 11:00. На закрытом пресс-событии представителям прессы будет предоставлена возможность посетить виртуальную локацию проекта в VR-шлемах, пообщаться с авторами проекта и основателями Venice Immersive в живом виртуальном формате. Также на презентацию проекта приглашены жители Бородянки и Гостомеля, ставшие свидетелями оккупации, которые могут поделиться своими впечатлениями и переживаниями.

Следить за украинским проектом на Венецианском Международном Кинофестивале можно в социальных сетях проекта:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095340460700

Instagram: https://instagram.com/firstdayvr?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==