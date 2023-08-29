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First Day (Сутки Первые): украинский VR-проект впервые будут презентовать на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале

Глеб Иванов
Кино
3 минуты
261
First Day (Сутки Первые): украинский VR-проект впервые будут презентовать на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале

В этом году на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале, который пройдет с 30 августа по 9 сентября, впервые будет представлен украинский VR-проект Доба Перша/FIRST DAY, режиссера Валерия Коршунова и продюсера Светланы Коршуновой.

Видео дня

FIRST DAY – это полноценный иммерсивный VR-опыт от первого лица, который перемещает посетителя в ситуацию первого дня полномасштабного российского вторжения и позволяет попытаться пережить внутреннюю трансформацию, через которую прошли украинцы 24 февраля 2022 года.

"Мы хотим поделиться опытом первого дня войны с широкой аудиторией, которая, как и прежде, не верит, что подобное возможно в их жизни. Этот опыт о том, что позволяет украинцам сегодня сопротивляться, когда все ожидали, что мы не выдержим и 3 дня. Сутки Первые / FIRST DAY рассказывает о той внутренней трансформации, через которую прошли мы лично. О том, что позволяло выживать человечеству в самое страшное время истории – о помощи друг другу, о собственном выборе быть не жертвой обстоятельств, а тем, кто может их менять. Мы не первые, кому пришлось пережить схожий опыт и, к сожалению, далеко не последние " – рассказывает режиссер проекта Валерий Коршунов.

First Day (Сутки Первые): украинский VR-проект впервые будут презентовать на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале

Сутки Первые / FIRST DAY стал победителем Biennale Cinema College 2023 года. Проект прошел несколько этапов отборов и усовершенствования с международными экспертами и менторами VR- и киноиндустрии, в результате получив грант на реализацию и возможность быть представленным на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале уже в 2023 году.

Проект основан на историях реальных людей. Зритель сможет увидеть дома Бородянки и Бучи, разрушенные снарядами окупантов. Вместе с большим количеством артефактов войны здания были сканированы и далее воспроизведены в виртуальном пространстве.

Валерий Коршунов, известный своими проектами о Чернобыле, начал съемку и сканирование последствий войны еще летом 2022 года для сохранения, мемориализации и дальнейшей возможности для других посетить эти места лично, в виртуальной реальности. Современные технологии уже позволяют сделать это фотореалистично, поэтому иммерсивные проекты являются одними из самых прогрессивных направлений кино.

Сутки Первые / FIRST DAY на Венецианском Биеннале будут представлены большой инсталляцией 36 м2, на отдельном острове Venice Immersive среди 43 других проектов из 25 стран.

First Day (Сутки Первые): украинский VR-проект впервые будут презентовать на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале

Мы невероятно благодарны Biennale Cinema College за возможность реализовать и представить проект о войне в Украине на юбилейном Венецианском Кинофестивале . Сутки Первые / FIRST DAY – это только начало большого проекта , который мемориализирует нашу войну и будет рассказывать истории наших людей мира. Он очень важен, ведь позволит повысить уровень эмпатии и понять нас лучше, увидеть историю и судьбы людей за каждым разрушенным домом", – говорит Светлана Коршунова, продюсер проекта.

First Day (Сутки Первые): украинский VR-проект впервые будут презентовать на 80-м Венецианском Международном Кинофестивале

Известно, что команда Коршунова уже работает над проектами VR Borodyanka, VR Gostomel и VR Chornobyl, в каждом из которых будут использованы различные технологии и форматы сторителинга.

Венецианский Международный Кинофестиваль стал одним из первых кинофестивалей в мире, который с 2017 года открыл первый конкурс работ в сфере виртуальной реальности. В 2023 году Venice Immersive уже имеет свой отдельный остров на Венецианском Биеннале, на котором с 30 августа по 9 сентября будут представлены 43 проекта из 25 стран, среди которых и украинский проект Доба Перша / FIRST DAY. Виртуальная реальность сегодня открывает новое измерение кино, со своими вызовами и возможностями, которые уже в ближайшие годы будут иметь свое невероятное влияние на всю киноиндустрию.

Презентация проекта в Украине состоится во время Венецианского кинофестиваля – 7 сентября в 11:00. На закрытом пресс-событии представителям прессы будет предоставлена возможность посетить виртуальную локацию проекта в VR-шлемах, пообщаться с авторами проекта и основателями Venice Immersive в живом виртуальном формате. Также на презентацию проекта приглашены жители Бородянки и Гостомеля, ставшие свидетелями оккупации, которые могут поделиться своими впечатлениями и переживаниями.

Следить за украинским проектом на Венецианском Международном Кинофестивале можно в социальных сетях проекта:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095340460700

Instagram: https://instagram.com/firstdayvr?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==