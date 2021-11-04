Финал сериала 'Бумажный дом': вышел официальный трейлер

Кинокомпания Netflix показала новый трейлер заключительной части пятого сезона популярного сериала "Бумажный дом". Последние серии покажут ровно через месяц, 3 декабря.

Соответствующий трейлер опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix. В нем показали, как Профессор стоит на грани краха. Ему предстоит вывезти деньги из банка, не потеряв команду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В трейлере показали, как загадочный Профессор приехал к зданию центрального банка в Испании и зашел в него. Позже там разворачивается потасовка армии с участниками ограбления.

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В финальных сериях зритель увидит, как главные герои попытаются спастись и кто в результате победит.

К слову, первые пять серий 5-го сезона показали в сентябре этого года.

Коротко про сериал:

" Бумажный дом " – криминальная испанская, содержащая 5 сезонов. Первый показ был в 2017 году. После этого, сериал ждал успех, и Netflix купил права на международный показ.

В центре сюжета группа людей, которые отчаялись в жизни и решаются на авантюру. Они называют себя названиями городов, вместо настоящих имен. Во главе с загадочным Профессором они планируют ограбить Испанский королевский монетный двор. Они берут в заложники 67 человек и в течение 11 дней печатают деньги, после чего скрываются. Два года они вынуждены были "лежать на дне", а затем они затеяли второе ограбление – банк Испании.

Сериал был включен в список лучших иностранных телесериалов по версии газеты The New York Times (2018). А также стал лауреатом премии "Эмми", как лучший драматический сериал (2018).

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