Это стало для них ''проклятьем'': пять актеров, жизнь которых разрушила одна роль в кино

Никто на планете Земля не идеален – все совершают ошибки, в том числе и голливудские звезды. Как ни странно, но популярные картины принесли разочарование для героев нашей подборки. Они, к слову, исполняли в них главные роли. Некоторые из них поплатились карьерой, другие – здоровьем.

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OBOZREVATEL расскажет, почему звездам "Крепкого орешка", "Поле битвы: Земля", "Скуби-Ду" пришлось страдать. Мало кто подозревал, что эти фильмы стали настоящим испытанием для них (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Брюс Уиллис – "Крепкий орешек"

Казалось бы, как этот культовый боевик мог испортить жизнь американскому актеру Брюсу Уиллису. Лента покорила зрителей по всему миру и подарила славу артисту, но значительным образом подпортила его здоровье. Во время съемок произошел несчастный случай, в результате которого звезда киноленты частично оглох на одно ухо. Даже спустя 35 лет слух так и не вернулся к Уиллису.

Джордж Клуни – "Сириана"

За политический триллер режиссера Стивена Гаана, премьера которого состоялась в 2005 году, актер Джордж Клуни удостоился многочисленных наград, в том числе премии "Оскар". Но мало кто знает, что артист на съемочной площадке получил черепно-мозговую травму, что привело к длительным сильным головным болям и побочным эффектам. Ему пришлось перенести несколько операций и пройти длительную реабилитацию, чтобы вернуться к прежней жизни.

Мадонна – "Унесенные"

Премьера британо-итальянской мелодрамы режиссера Гая Ричи, с Мадонной и Адриано Джаннини в главных ролях, состоялась 8 октября 2002 года. Данный фильм доказал, что легендарной певице не стоит больше сниматься в кино – зрители и режиссеры резко усомнились в ее таланте. "Унесенные" стал настоящей бомбой в прокате, собрав более 600 000 долларов в кинотеатрах, в то время, как на его создание ушло лишь 10 миллионов долларов. Мадонна получила за свою роль "награду" "Худшая актриса" и "Худшая экранная пара" на церемонии "Золотая малина". С тех пор знаменитость не воспринимают всерьез как актрису. А она поклялась никогда больше не сниматься в кино.

Джон Траволта – "Поле битвы: Земля"

Фильм, описывающий последствия вторжения на Землю инопланетных захватчиков псайклов с Траволтой в главной роли, был назван The Guardian одним из худших в современности. Он обошелся создателям в 73 миллиона долларов и принес менее 30 миллионов. Кинематографический провал отразился на жизни не только Джона, но и всех актеров, которые приняли участие в проекте. У них карьерный рост пошел на спад и уменьшились гонорары почти вдвое.

Фредди Принц-младший – "Скуби-Ду"

Американский актер Фредди Принц-младший был невероятно востребованным артистом в 90-х годах. Однако новое тысячелетие принесло селебрити перемены в судьбе. Хотя создатели фильмов по-прежнему стремились выпускать романтические комедии со звездой, зрители стали меньше интересоваться ним. Фредди пережил череду провалов в первые несколько лет десятилетия и решил попробовать сыграть белокурого исследователя паранормальных явлений Фреда в фильме "Скуби-Ду". Несмотря на хорошие кассовые сборы, мультфильм 2002 года был раскритикован и подтолкнул Принца-младшего оставить съемочную площадку навсегда.

Ранее OBOZREVATEL показал, как изменились актеры фильма "Гарри Поттер" спустя 22 года после съемок. Многих из них уже нет в живых. Любимец публикиРобби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида, скончался в возрасте 72-х лет в октябре прошлого года, а смерть Алана Рикмана в 2016 году, который воплотил на экранах преподавателя зельеварения Северуса Снейпа, стала большим ударом для фанатов.

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