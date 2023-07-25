Эти фильмы назвали 'проклятыми': пять картин, съемки которых окутаны мистикой и связаны с трагедиями

Не секрет, что на съемочных площадках часто может случиться несчастье из-за сложных трюков и масштабных декораций, однако иногда непонятных неудач, проблем и даже смертей так много, что ленты нарекают "проклятыми". Нередко в сюжете картины лежит паранормальная история.

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Трагические инциденты, случающиеся на съемках таких фильмов, окутаны мистикой. OBOZREVATEL собрал подборку из 5 кинолент, создание которых сопровождалось трагедиями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сталкер"

Советский режиссер театра и кино Андрей Тарковский, как полагают, погиб именно из-за "проклятия" своего фильма. В 1979 году уже было понятно, что с лентой что-то не так, ведь съемки сопровождались скандалами и пересъемками. Однако наибольшее горе настигло кинокоманду уже после премьеры.

Андрей Тарковский умер от рака легких, а вскоре от такого же вида онкологии скончался исполнитель главной роли Анатолий Солоницын. Ассистентка режиссера и вторая законная жена режиссера Лариса Тарковская также скончалась от рака. Сценаристы Аркадий и Борис Стругацкие скончались в разное время, но оба от онкологии. Смертей от рака было так много, что многие зрители заподозрили паранормальное.

"Ворон"

Сын известного актера Брюса Ли погиб во время постановки стрельбы в кинокартине "Ворон". По сюжету, 28-летний Брэндон Ли спасал свою любимую от насильников, которые должны были запустить пулю ему в живот из огнестрельного оружия. Конечно, пули должны были быть фальшивыми, но по неизвестным причинам оказались боевыми. Одна попала в кишечник актера и зацепила позвоночник. Брэндон скончался от кровопотери в больнице.

Многих фанатов известной семьи удивила не опрометчивость на площадке, а тот факт, что отец актера тожн умер во время съемок фильма.

"Мастер и Маргарита"

19 декабря 2005 года состоялась официальная премьера мини-сериала "Мастер и Маргарита" режиссера Владимира Бортко, которая, как считают, унесла жизни по меньшей мере 18 человек, причастных к проекту. Экранизация мистического произведения привлекла много внимания не только простых фанатов кино, но и людей, заинтересованных в сверхъестественном.

Известно, что после премьеры массово начали гибнуть актеры, сыгравшие главных и второстепенных героев. Некоторые умирали даже в один день. Всего за несколько лет киноиндустрия потеряла множество людей, в фильмографии которых появилась "Мастер и Маргарита".

"Полтергейст"

Номинированный на "Оскар" фильм Стивена Спилберга "Полтергейст" еще на этапе производства стал печально известным. Сначала от обычного гриппа умерла 12-летняя актриса, после нее убили главную героиню, а впоследствии смерть постигла еще минимум 3 актеров, решившихся сыграть в фильме Спилберга.

"Вий"

Советский художественный фильм 1967 года режиссеров Константина Ершова и Георгия Кропачева по мотивам одноименной повести Николая Гоголя и сейчас вызывает бурные споры среди зрителей. Экранизация стала причиной смерти не одного актера, а оба режиссера скончались вскоре после премьеры.

На площадке калечились, теряли сознание и падали, а скорые постоянно забирали оттуда актеров в больницу. Поговаривают, что причина именно в авторе "Вия", ведь его связывали с Дьяволом.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Netflix вышли сразу три украинских комедии. "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" теперь доступны для 19 стран Восточной и Центральной Европы.

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