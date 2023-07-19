На Netflix вышли сразу три украинских комедии: что известно о фильмах

Ленты "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" доступны на крупнейшей платформе для 19 стран Восточной и Центральной Европы.

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С 12 июля на глобальной стриминговой платформе Netflix стала доступна романтическая комедия "Соседка", успешно прошедшая в национальном кинопрокате с 29 декабря 2022 года.

"Соседка" – это классический ромком, исполненный сочного украинского юмора от сценаристки Ирены Карпы, а также лирических моментов, метко сыгранных Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым. В основе сюжета – сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка, готового на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки – матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни – семейные ценности и дети. Герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменяющему их жизнь.

"Хотелось бы отметить важность обеспечения лицензионного качественного украиноязычного контента для украинцев, вынужденно временно находящихся за пределами Украины. Надеемся, "Соседка" подарит приятные впечатления от просмотра и живого разговорного украинского языка на Netflix", – прокомментировал Андрей Ногин, генеральный директор и сотрудничество Фильмы.

Также с мая на крупнейшей стриминговой платформе мира доступны другие комедийные кинопроекты F Films, а именно Свингеры и Свингеры 2, которые в свое время были хитами всеукраинского кинопроката и телепоказа!

По сюжету фильма "Свингеры", три пары, которые поглотил быт и рутинные обязанности, а страсть в отношениях заметно ослабела, хотят восстановить чувства необычным способом.

Что же случится, если судьба подарит им шанс на время получить желаемое?

"Мы гордимся, что после успешного национального кинопроката все 3 наши кинокомедии стали доступны зрителям Netflix. Очень вдохновляет, что украинские ленты начинают завоевывать глобальные платформы и выходить на международный рынок. Будем продолжать лупить эту скалу", – поделилась. F Films.

Теперь легендарные украинские кинокомедии студии F Films доступны в 19-ти странах Восточной и Центральной Европы, и каждый желающий сможет просмотреть их на Netflix.