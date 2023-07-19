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На Netflix вышли сразу три украинских комедии: что известно о фильмах

Мария Шевчук
Кино
2 минуты
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На Netflix вышли сразу три украинских комедии: что известно о фильмах

Ленты "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" доступны на крупнейшей платформе для 19 стран Восточной и Центральной Европы.

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С 12 июля на глобальной стриминговой платформе Netflix стала доступна романтическая комедия "Соседка", успешно прошедшая в национальном кинопрокате с 29 декабря 2022 года.

На Netflix вышли сразу три украинских комедии: что известно о фильмах

"Соседка" – это классический ромком, исполненный сочного украинского юмора от сценаристки Ирены Карпы, а также лирических моментов, метко сыгранных Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым. В основе сюжета – сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка, готового на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки – матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни – семейные ценности и дети. Герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменяющему их жизнь.

На Netflix вышли сразу три украинских комедии: что известно о фильмах

"Хотелось бы отметить важность обеспечения лицензионного качественного украиноязычного контента для украинцев, вынужденно временно находящихся за пределами Украины. Надеемся, "Соседка" подарит приятные впечатления от просмотра и живого разговорного украинского языка на Netflix", – прокомментировал Андрей Ногин, генеральный директор и сотрудничество Фильмы.

На Netflix вышли сразу три украинских комедии: что известно о фильмах

Также с мая на крупнейшей стриминговой платформе мира доступны другие комедийные кинопроекты F Films, а именно Свингеры и Свингеры 2, которые в свое время были хитами всеукраинского кинопроката и телепоказа!

По сюжету фильма "Свингеры", три пары, которые поглотил быт и рутинные обязанности, а страсть в отношениях заметно ослабела, хотят восстановить чувства необычным способом.

Что же случится, если судьба подарит им шанс на время получить желаемое?

На Netflix вышли сразу три украинских комедии: что известно о фильмах

"Мы гордимся, что после успешного национального кинопроката все 3 наши кинокомедии стали доступны зрителям Netflix. Очень вдохновляет, что украинские ленты начинают завоевывать глобальные платформы и выходить на международный рынок. Будем продолжать лупить эту скалу", – поделилась. F Films.

Теперь легендарные украинские кинокомедии студии F Films доступны в 19-ти странах Восточной и Центральной Европы, и каждый желающий сможет просмотреть их на Netflix.