5 лучших фильмов с Энтони Хопкинсом, которые затягивают с первой минуты

Голливудский актер Энтони Хопкинс 31 декабря отмечает день рождения. Звезде кинематографа исполнилось 84 года. Он до сих пор активно ведет соцсети и снимается в кино. За свою жизнь артист сыграл в 141 фильме.

Наиболее искусно Хопкинс перевоплощается в преступников и исторических личностей. В ленте "Молчание ягнят" Энтони был на экране всего 16 минут, однако получил "Оскар" за лучшую мужскую роль. Кроме этого, в 2021 году он стал самым старшим актером, которого наградили этой же премией.

OBOZREVATEL рассказывает о 5 популярных фильмах, где сыграл легендарный Хопкинс.

"Отец" – 2020 год

Режиссер: Флориан Зеллер

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Драматический фильм "Отец" получил две награды "Оскар" в 2021 году. Энтони Хопкинс играл в киноленте персонажа, который ничем не отличается от него самого.

В сюжете Энтони, несмотря на возраст, живет сам в роскошной лондонской квартире. Ему нравится одиночество, поэтому он исключает попытки дочери обустроить его быт. Наследница искренне хочет улучшить жизнь отца, однако он сомневается в своих близких и собственном разуме.

"Хичкок" – 2012 год

Режиссер: Саша Джерваси

Американский биографический фильм "Хичкок" о всемирно известном режиссере Альфреде Хичкоке. Никто из голливудских актеров не смог бы так воплотиться в роль, как это сделал Энтони. Кстати, Хопкинс был знаком с Альфредом лично.

Картина рассказывает о мэтре мирового кинематографа Хичкоке, который решается отойти от "саспенса" и снять уникальную киноленту под названием "Психо". В байопике показана подготовка к съемкам, которая сопровождается глубоким психоанализом режиссера. Он размышлял о темной стороне человеческого сознания.

"Самый быстрый Индиан" – 2005 год

Режиссер: Роджер Дональдсон

Кинолента "Самый быстрый Индиан" также демонстрирует мастерство и многогранность актера Энтони Хопкинса. Фильм основан на реальной истории из жизни новозеландского спортсмена.

В центре сюжета знаменит гонщик Берт Монро, которого сыграл Гопкинс. Он совершенствовал мотоцикл марки "Индиан", чтобы победить в гонке. Его спокойная жизнь переворачивает с ног на голову сердечный приступ. Однако даже после болезни и благодаря годам тренировок герою удалось установить невероятный рекорд.

"Доказательство" – 2005 год

Роль Хопкинса в фильме "Доказательство" не похожа на привычные для него. Невероятная история показывает другую сторону его гениальности. Энтони играет душевнобольного отца главной героини.

В центре сюжета Кэтрин, которая не может смириться с тем, что ее папа ушел из жизни. Когда он доживал свой возраст, у него начались психические расстройства. Девушке помогает справиться с депрессией математик, который является бывшим учеником отца.

"Молчание ягнят" – 1991 год

Режиссер: Джонатан Демми

Самый известный психологический триллер современности "Молчание ягнят" снят по мотивам одноименного романа писателя Томаса Харриса и вышел на экраны в 1991 году. Критики сразу окрестили фильм настоящим королем своего жанра. Лента раскрывает сокровенные глубины души.

Энтони Хопкинс в главной роли играл маньяка-канибала. Ганнибал Лектор был привлекательным мужчиной с идеальными манерами, умел шутить и был ценителем искусства, но кроме этого, употреблял человеческое мясо с соусом и вином.

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