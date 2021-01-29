Звезда фильма 'Молчание ягнят' вакцинировался от COVID-19 прямо в машине. Видео

Известный 82-летний голливудский актер Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался прямо в своем автомобиле.

По словам мужчины, он очень этому рад. Соответствующее видео знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Хопкинс находился на самоизоляции год и поэтому считает, что прививку от коронавируса необходимо было сделать.

На видео видно, как актер сидит в своей машине, и врач вводит в плечо вакцину от COVID-19. В посте знаменитость поблагодарил всех тех, кто помог ему это осуществить.

"Спасибо! Свет в конце туннеля (после года добровольного карантина)", – подписал кадр Хопкинс.

Отметим, Энтони Хопкинс – британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

Напомним, британский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец" 81-летний Иэн МакКеллен стал первым из знаменитостей, который привился от коронавируса. По его словам, он очень рад этому и рекомендует всем вакцинироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда фильма "Розовая пантера", американский актер Стив Мартин сделал прививку от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях. По его словам, все прошло хорошо.