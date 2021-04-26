Энтони Хопкинс о победе на "Оскаре": не ожидал в свои 83 года получить награду

Американский актер Энтони Хопкинс заявил, что победа на премии "Оскар" была для него неожиданной. Артист отметил: он не думал, что в свои 83 года получит награду, поэтому в этом году решил остаться дома в Уэльсе.

Соответствующее видеообращение Хопкинс опубликовал на личной странице в Instagram. Напомним, что звезда победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Отец" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Я бесконечно благодарен Академии кинематографических искусств и наук, моей семье и всем вам. Я действительно не ожидал этого... Также я хочу почтить память Чедвика Боузмана, который покинул нас очень рано", – прокомментировал Хопкинс.

За премию также боролись Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Гэри Олдмен и Стивен Ян. К слову, Хопкинс стал самым возрастным актером – обладателем награды за всю историю премии "Оскар".

Коротко о знаменитости:

Энтони Хопкинс – британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

С 2000 года живет в США, получив американское гражданство. В 2003 году Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Лауреат премии "Оскар", двух "Эмми" и пяти премий BAFTA.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на кинопремии "Оскар-2021" объявили победителя в номинации "Лучший фильм". Подробней читайте по ссылке.