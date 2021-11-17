"Эйфель": в украинских кинотеатрах покажут эпический французский фильм о создателе символа Парижа

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Кино
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'Эйфель': в украинских кинотеатрах покажут эпический французский фильм о создателе символа Парижа

Самый масштабный французский фильм за последние несколько лет – историческая мелодрама " Эйфель" режиссера Мартина Бурбулона выходит в украинский прокат с 16 декабря. Главные роли в романтическом фильме исполнили Ромен Дюрис, известный по фильмам "Все деньги мира", "Сердцеед" и т.д. и Эмма Маккей, запомнившаяся за лентами "Сексуальное просвещение" и "Смерть на Ниле".

Французский байопик рассказывает об инженерном подвиге, увлекательной жизни и временах создателя Эйфелевой башни Гюстава Эйфеля. Инженер прославился на весь мир благодаря работе над проектом Статуи Свободы в Нью-Йорке. Но самый громкий триумф ждал его впереди.

Несмотря на давление французского правительства, у Эйфеля не было планов создавать новый архитектурный шедевр у себя на родине. Однако встреча с роковой девушкой Адриен Бурже, которую он безумно любил в молодости, вдохновляет его изменить облик Парижа навсегда.

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Гюстав Эйфель и Адриен Бурже

Вспыхнувшие чувства и бурный роман вдохновляют его на создание 300-метровой башни. При реализации проекта Эйфель сталкивается с непониманием, огромными финансовыми, строительными и политическими проблемами.

Сооружение башни

Роль Гюстава Эйфеля досталась одному из главных французских актеров своего поколения - Ромену Дюрису, известному по триллеру Ридли Скотту "Все деньги мира", комедии "Сердцеед", приключениях "Арсен Люпен".

Работа над башней

Роль таинственной Адриенн, древней любимой известного инженера и архитектора, досталась британско-французской актрисе Эмми Маккей, пробудившейся знаменитой после премьеры шоу Netflix "Сексуальное просвещение". Для актрисы, родившейся во Франции, эта картина стала дебютом во французском кино.

Адриенн Бурже
Эмма Маккей в роли Адриенн

Композитором "Эйфеля" стал обладатель двух премий "Оскар" Александр Деспла ("Отель Гранд Будапешт", "Форма воды").

Премьера эпической романтической картины Эйфель в украинских кинотеатрах запланирована на 16 декабря этого года.

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