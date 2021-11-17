'Эйфель': в украинских кинотеатрах покажут эпический французский фильм о создателе символа Парижа

Самый масштабный французский фильм за последние несколько лет – историческая мелодрама " Эйфель" режиссера Мартина Бурбулона выходит в украинский прокат с 16 декабря. Главные роли в романтическом фильме исполнили Ромен Дюрис, известный по фильмам "Все деньги мира", "Сердцеед" и т.д. и Эмма Маккей, запомнившаяся за лентами "Сексуальное просвещение" и "Смерть на Ниле".

Французский байопик рассказывает об инженерном подвиге, увлекательной жизни и временах создателя Эйфелевой башни Гюстава Эйфеля. Инженер прославился на весь мир благодаря работе над проектом Статуи Свободы в Нью-Йорке. Но самый громкий триумф ждал его впереди.

Несмотря на давление французского правительства, у Эйфеля не было планов создавать новый архитектурный шедевр у себя на родине. Однако встреча с роковой девушкой Адриен Бурже, которую он безумно любил в молодости, вдохновляет его изменить облик Парижа навсегда.

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Вспыхнувшие чувства и бурный роман вдохновляют его на создание 300-метровой башни. При реализации проекта Эйфель сталкивается с непониманием, огромными финансовыми, строительными и политическими проблемами.

Роль Гюстава Эйфеля досталась одному из главных французских актеров своего поколения - Ромену Дюрису, известному по триллеру Ридли Скотту "Все деньги мира", комедии "Сердцеед", приключениях "Арсен Люпен".

Роль таинственной Адриенн, древней любимой известного инженера и архитектора, досталась британско-французской актрисе Эмми Маккей, пробудившейся знаменитой после премьеры шоу Netflix "Сексуальное просвещение". Для актрисы, родившейся во Франции, эта картина стала дебютом во французском кино.

Композитором "Эйфеля" стал обладатель двух премий "Оскар" Александр Деспла ("Отель Гранд Будапешт", "Форма воды").

Премьера эпической романтической картины Эйфель в украинских кинотеатрах запланирована на 16 декабря этого года.