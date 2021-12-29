Джуду Лоу – 49! Почему актера называли главным ловеласом Голливуда и с кем он счастлив сейчас

Британский актер Джуд Лоу отмечает 29 декабря день рождения. Ему исполнилось 49 лет. Лоу является многодетным отцом и одним из самых привлекательных мужчин в мире. Секс-символ против соцсетей и крайне редко дает интервью, однако о его личной жизни знает весь мир.

Популярность Джуд Лоу приобрел после съемки в фильмах "Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора", "Близость", а также "Шерлок Холмс". На счету актера более 50 кинолент, и в большинстве из них он играл плохого парня и ловеласа. OBOZREVATEL решил рассказать о женщинах, громких скандалах и детях артиста.

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Первой женой Лоу стала британская актриса Сэйди Фрост, подарившая ему троих детей. Их роман зародился на съемочной площадке картины "Шоппинг" в 1994 году. Поженились они через три года отношений в 1997 году, а брак длился шесть лет. По официальной версии, супруги развелись из-за послеродовой депрессии Фрост, но девушка уверяла, что Лоу предал ее.

Второй любимой стала голливудская актриса Сиенна Миллер, однако до свадьбы дело не дошло. Роман длился три года, а познакомились они на съемках фильма "Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины". Пара были обручена, но актер изменил Миллер с няней своих детей. Сиена прощала его несколько раз, а окончательно они разорвали отношения в 2011 году.

Третьей женщиной в жизни Джуда Лоу стала актриса Кэмерон Диаз, с которой он встречался два года. Актер влюбился в блондинку во время съемок комедии "Отдых по обмену".

Четвертой любовницей стала модель Саманта Берк, подарившая актеру дочь Софию. Роман продлился всего несколько месяцев в 2009 году.

Певица Кэтрин Хардинг подарила голливудскому актеру ребенка в 2015 году и стала его пятой пассией. Это был самый быстротечный роман в жизни Джуда Лоу, который закрутился во время съемок и длился несколько недель.

Шестой роман с Филиппой Коан 47-летний Джуд Лоу тщательно скрывал и радовался, что девушка не публичная личность. В августе 2020 года Коан родила сына, и голливудский актер стал отцом в шестой раз.

Старший сын актера Рафферти в 25 лет работает моделью и очень похож на папу. Парень также создал собственную музыкальную группу "Outer Stella Overdrive", а также снимается кино. Первенец Джуда Лоу сыграл главную роль в боевике "Афера Оливера Твиста". Молодой человек ненавидит, когда его сравнивают с отцом, однако с ним он в дружеских отношениях.

21-летняя дочь Джуда Лоу Айрис работает моделью с 15 лет. Сейчас красавица выкрасила волосы в светлый цвет и коротко подстриглась. Она активно ведет соцсети, где за ней следят полмиллиона фолловеров. Айрис часто участвует в светских мероприятиях в Британии.

Третий сын актера 19-летний Руди Лоу живет безмятежной жизнью, часто путешествует и обожает футбол. Он также появляется в британских телепроектах. В его соцсетях фото из вечеринок с друзьями и футбольных матчей, где он болеет за сборную Англии.

В 2009 году Лоу стал отцом в четвертый раз, однако девочку Софию воспитывает мама Саманта и скрывает ее от папарацци. Отец редко общается с дочерью, но платит алименты, которые присудил закон.

Еще одну внебрачную девочку Аду, судя по соцсетям, воспитывает мама Кэтрин. Сейчас ей шесть лет, и она становится очень похожа на папу. Младшего шестого сына Джуда Лоу родители не показывают публике. Актер лишь подчеркивал в интервью, что очень счастлив рядом с его матерью Филиппой.

49-летний актер кардинально сменил имидж. Лоу отпустил бороду и редко стрижется. На его лбу уже просматриваются седые волосы. Счастливый отец не любит делиться подробностями личной жизни, поскольку его измены становились поводом для публичных обсуждений.

Он живет в Лондоне, часто гуляет с сыном в коляске по улице. Из-за пандемии Лоу почти не выходил в свет, а дома во время карантина занимался садоводством и больше времени уделял семье.

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