7 звезд, которые 'состарились' ради роли. Фото перевоплощений

Актерство – творческая профессия. Те, кто ее выбирает, постоянно ищет способы, как не потерять заинтересованность в этом виде деятельности. Один из них – смена амплуа и чем кардинальнее – тем лучше. К примеру, вместо того, чтобы сыграть юных красавиц и красавцев, звезды соглашаются на грим, который способен их изменить до неузнаваемости.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из знаменитостей не побоялся появиться на телеэкране в образе людей преклонного возраста.

1. Брэд Питт

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт "состарился" для роли в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона". Звезде пришлось сидеть в кресле гримеров около 5 часов. В этом же фильме было показано постепенное омоложение экранного персонажа: то есть с рождения это пожилой человек, а умер, будучи малышом.

Видео дня

2. Кейт Уинслет

Британская актриса театра и кино сыграла в фильме "Чтец" смотрительницу концлагеря, которая в течение 20 лет отбывала наказание в тюрьме. Как и в случае с Брэдом Питтом, зритель мог увидеть в киноленте персонажа Кейт не только с морщинами, но и в молодом возрасте.

3. Мила Йовович

В первых пяти фильмах из серии "Обитель зла" актриса Мила Йовович играла персонажа примерно своего возраста. А вот для последней части "Обитель зла: финальная битва" звезду "состарили" на 44 года. Для этого ей пришлось сидеть на гримировании 4 часа.

4. Гэри Олдмен

Английский актер и продюсер решился на кардинальные изменения во внешности ради главной роли в фильме "Дракула". Для этого образа гримеры сделали звезду не только старше, но и бледнолицым и со странной прической.

5. Тильда Суинтон

Британской актрисе в фильме "Отель Гранд Будапешт" досталась роль богатой и экстравагантной мадам. Правда, для этого Тильде Суинтон пришлось согласиться на смелые трансформации во внешности – высокий парик, линзы, которые делают глаза менее яркими, и наложена неэластичная кожа с пигментацией.

6. Джим Керри

Канадо-американский актер Джим Керри может превратиться в любую роль: комика, нежного романтика или злодея. Одно из впечатляющих его перевоплощений – в фильме "Лемони Сникет: 33 несчастья". В этой киноленте артист сыграл злого графа Олафа.

7. Мерил Стрип

Эта актриса никогда не боялась экспериментов в кино. Например, в ленте "Чем дальше в лес..." Мерил Стрип сыграла злую ведьму: с седым париком, длиннющими ногтями и с искусственными морщинами.

Ранее OBOZREVATEL писал: