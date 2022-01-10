Дьявол в космосе, голод и катастрофа: что предсказали на 2022 год в кино

Многие фильмы, события которых разворачиваются в 2022 году, предполагают довольно мрачное и даже ужасное время для человечества. В некоторых из них нас ждет настоящий апокалипсис.

О "шведском столе" из армагеддонов, предсказывающих нам мир кино, рассказало издание The Guardian.

По сюжету группа астронавтов выходит на орбиту Земли, чтобы отремонтировать спутник с ядерным вооружением. Однако внезапно на их корабле происходит сбой с энергоснабжением и они начинают дрейфовать к темной стороне Луны, но замечают шаттл, давно несуществующей NASA.

Они решают спуститься на борт, чтобы найти детали для ремонта своего судна. Во время разведки находят труп, а также записи, указывающие, что этот шаттл давно исчез в зоне космоса, расположенной над Бермудским треугольником.

Видео дня

Впоследствии неизвестная сила реанимирует мертвое тело и начинает преследовать астронавтов. Позже становится ясно, что это был сам Сатана. Хотя такое будущее еще не самое плохое, ведь темная сила находится не на Земле, а замкнута на орбите нашей планеты.

В научно-фантастическом триллере Ричарда Флейшера человечеству предсказывается действительно темное будущее. В 2022 году Земля чрезвычайно загрязнена, а из-за глобального потепления и индустриализации многие виды животных просто исчезли. Большие города перенаселены, а большинство людей живут в трущобах и едва сводят концы с концами.

Огромная часть населения выживает только благодаря питательному рациону, производимому компанией "Сойлент", который делают из зеленого планктона. В ходе одного из расследований, нью-йоркскому детективу случайно встречается отчет океанологов. Оказывается, что планктона в море не осталось, а единственное из чего могут делать "Зеленый сойлент" – это люди.

Целью этого фильма было показать, что человечеству следует быть готовым и предвидеть конфликты, которые могут возникнуть в будущем. С помощью машины времени в 2022 год прибывают посланцы из 2051 года. Они ищут помощи у военных, ведь человечество в будущем проиграло войну инопланетянам.

Главный герой, один из суперсолдат, соглашается помочь и отправляется в будущее. Однако становится понятным, что истребить захватчиков уже невозможно, и он приходит к выводу, что может победить их только в прошлом.

По сравнению с предыдущими фильмами концовка этого научно-фантастического боевика не так трагична, ведь людям удается справиться с угрозой. Однако это прекрасное предупреждение, что необходимо быть готовым к неожиданным конфликтам.

Первый фильм этой известной франшизы был выпущен еще в 2013 году и рассказывал о событиях, происходящих в 2022 году в США. По сюжету, Америку ждет антиутопическое будущее, где ежегодно отмечают праздник "Чистки" или "Судную ночь". Во время празднования, которое длится 12 часов, все преступления, и даже убийства абсолютно законны.

Тем, кто не желает принимать участие в этой бойне, приходится прятаться или обустраивать в своем доме настоящую крепость, ведь помощи можно не ждать до самого утра, когда прозвучат сирены, объявляющие об окончании Судной ночи.

События фильма разворачиваются в 2022 году. Главный герой Роббинс, являвшийся морским пехотинцем, за убийство своего командира оказывается в частной тюрьме, расположенной на острове. Охраны на острове практически нет, а заключенные разделились на два лагеря: дикие и кровожадные – Аутсайдеры и гуманистические и более миролюбивые – Инсайдеры. Роббинс присоединяется к последним и помогает им победить кровожадных дикарей, которым потакает директор тюрьмы.

Главным посылом этого фильма является то, что система намеренно лишает заключенных собственного достоинства, ведь может легко манипулировать ими, словно бездушными предметами.

По сюжету киноленты, в 2022 году человечеству удалось построить систему спутников, с помощью которой можно контролировать климат в любом уголке мира. В считанные минуты группа специалистов на орбите Земли реагирует на угрозы и устраняет их.

Однако в работу спутников вмешивается таинственная организация, провоцирующая разрушительные климатические явления по всей планете: затопленные города, разрушительный мороз и молнии, выжигающие целые кварталы.

Главной идеей фильма было показать, каким разрушительным может быть вмешательство в управление атмосферными явлениями и к чему это может привести в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, роман-антиутопия "1984", написанный Джорджем Орвеллом, продолжает удивлять читателей во всем мире своими невероятными совпадениями с реальностью нашего времени. Изданная в 1949 году книга описала множество вновь созданных изобретений, без которых большинство людей сегодня не представляет жизнь.