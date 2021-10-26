5 сбывшихся предсказаний Джорджа Оруэлла из романа '1984'

Роман-антиутопия "1984", написанный Джорджем Оруэллом, продолжает удивлять читателей во всем мире своими невероятными совпадениями с реальностью нашего времени. Изданная в 1949 году, книга описала множество изобретений, без которых большинство людей сегодня не представляет жизни.

Автор описал электронные приборы, программы и даже рекламную кампанию современных политиков. OBOZREVATEL собрал 5 самых метких предсказаний и пасхалок, которые оставил для книголюбов известный английский писатель (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В романе Джордж Оруэлл описывает огромные плакаты с изображением "Большого брата" – главы тоталитарного государства, который наблюдает за гражданами.

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В настоящее время, кроме классических баннеров с изображениями политиков и их фотографиями с кабинетах государственных учреждений, также существует агрессивная рекламная кампания, например, в Северной Корее. Там в 2018 году на улицах появились плакаты с лицом Ким Чен Ына, который призывает народ работать.

Главный герой произведения "1984" не пользовался ручкой, чтобы делать записи. Вместо этого он диктовал слова в "речепис", а тот отображал их в текст на телеэкране.

Сейчас почти каждый смартфон снабжен функцией голосового ассистента или набора на клавиатуре. Современные программы не только записывают речь и конвертируют его в печатный текст, но и выдают перевод слов на другие языки.

По сюжету, в каждом доме и общественном месте на стенах висели телеэкраны, которые были настроены на прием и передачу сигнала и распознавание людей.

Современный аналог таких экранов – привычные для нас телевизоры. В произведении они передавали гражданам сообщение правительства, а в наше время – показывают интервью и пресс-конференции с чиновниками.

К тому же, многие телефоны, ноутбуки и другие гаджеты способны распознавать лица владельцев, а также собирать и распространять конфеденциальную информацию.

Оруэлл предсказал создание искусственного интеллекта, который будет способен писать музыку, произведения и картины. В книге он назвал это устройство "версификатор".

Современный искусственно созданный разум справляется с этими задачами даже лучше чем человек, ведь точно знает, что уже было написано до него, что исключает возможность плагиата. Таким образом программа может сгенерировать лицо человека, которого никогда не существовало, написать целый альбом песен на основе уже известных аккордов и многое другое.

В романе англичанина упоминается так называемое "Министерство правды", которое время от времени переписывает историю так, как это выгодно политикам.

Фальсификация активно проводилась во времена СССР и разоблачается до сих пор. Чиновники скрывали важные документы, переписывали учебники истории и лгали в выступлениях на телевидении, чтобы пропагандировать свои интересы.

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