Документальный фильм 'Семейный альбом' представит Украину на Варшавском кинофестивале

13 октября в рамках юбилейного 40 Варшавского международного кинофестиваля состоится мировая премьера документального фильма "Семейный альбом" режиссера Марины Ткачук об исторических параллели между Голодомором и современной войной России против Украины. Фильм, созданный при поддержке государства, примет участие в конкурсной программе фестиваля класса "А" в секции документальных фильмов.

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В фокусе фильма исторические параллели между геноцидными практиками России по отношению к украинцам во время Голодомора 1932 – 1933 годов и во время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, показаны через личную историю австрийского инженера Александра Винербергера и его правнуки, британской фотохудожницы, Самары

Александр Винербергер в 1933 г. смог тайно сфотографировать жертв Голодомора в Харькове и передать эти фото за границу. Его фотографии остаются одним из немногих достоверных фотодоказательств геноцида, совершенного коммунистическим тоталитарным режимом против украинского народа. В 2023 году праонука Александра Винербергера Самара Пирс посетила городки и села Харьковской области, подвергшиеся российской оккупации, чтобы зафиксировать на фотокамеру преступления россиян, совершенные уже в XXI веке.

Фильм "Семейный альбом" – один из победителей художественного конкурса государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на производство сериалов и фильмов современной тематики, который состоялся в 2023 году.

"Важным фактором отбора этого проекта была его ориентированность на международное сообщество и адвокацию украинских нарративов в мире средствами культурной дипломатии и киноискусства. Сегодня мы видим развитие "Семейного альбома" в международном информационно-просветительском проекте, направленном на поддержку Украины и противодействие российской пропаганде. Потому что даже сейчас, на третьем году великой войны, мир часто не понимает насколько давним и глубинным является стремление России уничтожить украинскую идентичность, и что оно, на самом деле, и является единственной настоящей причиной этой войны", – отмечает генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Островска.

Производством фильма, по заказу ГП "МПИУ", занималась компания "ГУД МОНИНГ ДИСТРИБЬЮШН". Режиссер – Марина Ткачук, продюсер – Андрей Корниенко, исполнительная продюсер – Злата Ефименко, оператор-постановщик Вячеслав Раковский, композитор – Хоссейн Мирзаголи, режиссер монтажа – Алексей Тараненко, звукорежиссер – Андрей Обод, исторический консультант – Исторический консультант.

"Через семейную историю Самары Пирс и ее прадеда наш фильм показывает убийственное сходство между событиями Голодомора и сегодняшней войны - тот же регион, те же методы совершения геноцида, та же цель – уничтожение украинцев, и источник зла неизменный - Россия. В центре нашего внимания – два человека с фотоаппаратом как символ правды и стремление к справедливости и их неравнодушие и желание рассказать миру о геноциде в Украине, которые в конце концов способны порвать у лжи", – говорит продюсер ленты Андрей Корниенко.

Фильм создан в сотрудничестве с Национальным музеем Голодомора-геноцида и Украинским культурным фондом. Также, при поддержке Украинского культурного фонда, фильм уже переведен и озвучен на пяти языках: английском, польском, немецком, французском и испанском. В 2024 году запланированы показы и обсуждения фильма "Семейный альбом" на локальных мероприятиях и фестивалях в Праге, Кракове, Вроцлаве; кинотеатральная и телевизионная премьера на Украине. В 2025 году творческая команда планирует показы и обсуждение фильма как в Украине, так и за рубежом.