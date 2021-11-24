До премьеры первого украинского новогоднего фильма 'Мой Дедушка – Дед Мороз' осталась неделя

2 декабря во всех кинотеатрах страны стартует премьера семейной комедии режиссера Сергея Шляхтюка. Создатели фильма выпустили второй трейлер, в котором отмечают особую важность инклюзивности в кино.

"Мы создали историю, которая призвана нести добро, зажечь огонь в сердцах людей и подарить атмосферу чуда. Мы хотим, чтобы больше людей прониклись нашими идеями и насладились новогодним духом во всех кинотеатрах."

Поэтому создатели фильма совместно с партнерами юридической компанией EVERLEGAL и международным технологическим холдингом TECHIIA адаптировали фильм под приложения Earcatch и Subcatch, которые позволяют увидеть и услышать фильм, людям с ограниченными возможностями в любом кинотеатре или даже дома.

Видео дня

Эта возможность стала реальной благодаря проекту "Доступное кино" – это инициатива ОО "Борьба за права" (Fight for Right), цель которой – обеспечить доступность видеоконтента для незрячих и неслыхающих людей.

"Мой дедушка - Дед Мороз" это добрый, веселый, семейный фильм, который погрузит зрителя в новогоднюю атмосферу и вернет веру в чудеса.

Несмотря на современные условия и технический прогресс, люди не должны забывать о главных ценностях: Родине, дружбе, любви и доброте друг к другу. О том, как важно дать детям счастливое детство и сохранить в них веру в чудеса.