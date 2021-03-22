Десять ляпов в мультфильмах СССР, которые не заметны с первого взгляда

Анна Паскевич Кино 02:46, 22.03.2021

Мультфильмы, выпущенные в СССР, пересматривают по несколько раз и взрослые, и дети.

Именно благодаря очередному пересмотру "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Крокодила Гены", "Малыша и Карлсона" и других творений советской мультипликации люди смогли заметить курьезные несостыковки, пишет "Ридус".

Где все же находится дымоход на домике Шарика и Матроскина

Кадры из мультфильма "Простоквашино"
ridus.ru

Куда за несколько секунд исчезли бутерброды

Кадры из "Простоквашино"
ridus.ru

Крокодил Гена постоянно меняет место жительства

Кадры из мультфильма "Крокодил Гена"
ridus.ru

В комнате Малыша часто происходит перестановка мебели

Кадры из мультфильма "Малыш и Карлсон"
ridus.ru

"Уникальная" швейная машинка Матроскина для левшей

Кот Матроскин. Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
ridus.ru

Куда делась нижняя часть тела клавишника

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
ridus.ru

В первой серии Чебурашка читает объявление, а в четвертой говорит, что не умеет читать

Чебурашка. Кадры из мультфильма "Крокодил Гена"
ridus.ru

Куда попадают письма, если на другой стороне двери нет ни отверстия, ни ящика

Сцена из мультфильма "Простоквашино"
ridus.ru

Волк во время новогоднего выступления появляется то в колготках, то без них

Кадры из мультфильма "Ну, погоди!"
ridus.ru

Куда на самом деле передали напильник для Чиполлино

Кадры из мультфильма "Чиполлино"
ridus.ru

Дед Мороз, наступивший на ребенка

Кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"
ridus.ru

Какого размера бюст мамы Дяди Федора

Мама Дяди Федора. Кадр из мультфильма "Простоквашино"
ridus.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы пять предметов мебели производства СССР, которые были в каждой квартире. Именно с ними ассоциируется быт советских людей, который сейчас называют"совок".

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