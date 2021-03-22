Десять ляпов в мультфильмах СССР, которые не заметны с первого взгляда
Мультфильмы, выпущенные в СССР, пересматривают по несколько раз и взрослые, и дети.
Именно благодаря очередному пересмотру "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Крокодила Гены", "Малыша и Карлсона" и других творений советской мультипликации люди смогли заметить курьезные несостыковки, пишет "Ридус".
Где все же находится дымоход на домике Шарика и Матроскина
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В комнате Малыша часто происходит перестановка мебели
"Уникальная" швейная машинка Матроскина для левшей
Куда делась нижняя часть тела клавишника
В первой серии Чебурашка читает объявление, а в четвертой говорит, что не умеет читать
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Волк во время новогоднего выступления появляется то в колготках, то без них
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Какого размера бюст мамы Дяди Федора
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы пять предметов мебели производства СССР, которые были в каждой квартире. Именно с ними ассоциируется быт советских людей, который сейчас называют"совок".