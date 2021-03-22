Десять ляпів у мультфільмах СРСР, які не помітні з першого погляду

Анна Паскевич Кіно 02:46, 22.03.2021

Мультфільми, випущені в СРСР, переглядають по кілька разів і дорослі, і діти.

Саме завдяки черговому перегляду "Простоквашино", "Ну, постривай!", "Крокодила Гени", "Малюка і Карлсона" та інших творінь радянської мультиплікації люди змогли помітити курйозні нестикування, пише "Рідус".

Де все ж розташований димохід на будинку Шаріка і Матроскіна

Кадри з мультфільму "Простоквашино"
ridus.ru

Куди за кілька секунд зникли бутерброди

Кадри з "Простоквашино"
ridus.ru

Крокодил Гена постійно змінює місце проживання

Кадри з мультфільму "Крокодил Гена"
ridus.ru

У кімнаті Малюка часто відбувається перестановка меблів

Кадри з мультфільму "Малюк і Карлсон"
ridus.ru

"Унікальна" швейна машинка Матроскіна для лівшів

Кіт Матроскін. Кадр з мультфільму "Малюк і Карлсон"
ridus.ru

Куди поділася нижня частина тіла клавішника

Кадр з мультфільму "Ну, постривай!"
ridus.ru

У першій серії Чебурашка читає оголошення, а в четвертій каже, що не вміє читати

Чебурашка. Кадри з мультфільму "Крокодил Гена"
ridus.ru

Куди потрапляють листи, якщо на іншій стороні дверей немає ні отвору, ні ящика

Сцена з мультфільму "Простоквашино"
ridus.ru

Вовк під час новорічного виступу з'являється то в колготках, то без них

Кадри з мультфільму "Ну, постривай!"
ridus.ru

Куди насправді передали напилок для Чиполліно

Кадри з мультфільму "Чіполліно"
ridus.ru

Дід Мороз, що наступив на дитину

Кадр з мультфільму "Дід Мороз і літо"
ridus.ru

Якого розміру бюст мами Дядька Федора

Мама Дядька Федора. Кадр з мультфільму "Простоквашино"
ridus.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо п'ять предметів меблів виробництва СРСР, що були в кожній квартирі. Саме з ними асоціюється побут радянських людей, який зараз називають "Совок".

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