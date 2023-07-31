День рождения Гарри Поттера: сколько лет исполнилось любимому волшебнику детей и взрослых

Без книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере уже невозможно представить детство современного человека. Вселенная, созданная британской писательницей Джоан Роулинг, стала неотъемлемой частью культуры, а населяющие ее персонажи нашими близкими друзьями. Поэтому фанаты этой вселенной каждый год отмечают день рождения главного героя.

Видео дня

Как напоминает OBOZREVATEL, день рождения Гарри Поттера выпадает на 31 июля. По мифологии поттерианы он родился в 1980 году, поэтому сегодня отмечает свое 43-летие.

Согласно книгам, за год до появления Гарри на свет, прорицательница Сивилла Трелони предсказала, что приближается появление того, кто сможет победить Темного Лорда и вернуть мир к нормальности. И даже назвала приблизительную дату. Узнав об этом, Темный Лорд Волдеморт попытался убить Гарри еще малышом, но его закрыли собой родители, заплатив за его спасение своими жизнями. Так появился один из "титулов" персонажа – мальчик, который выжил.

Примечательно, что Гарри делит день рождения со своей создательницей. Джоан Роулинг тоже отмечает его 31 июля. Родилась она в 1965 году и благодаря своей суперуспешной литературной серии с последующей кинофраншизой превратилась из рядовой писательницы, едва сводящей концы с концами, в одну из самых богатых и влиятельных британок.

В последний день июля принято публиковать в соцсетях поздравления для Гарри и добавлять в него специальный хэштег #HappyBirthdayHarryPotter. Также фанаты вселенной проводят встречи и празднования, перечитывают любимые книги и смотрят киноверсии.

Но 31 июля – не единственный неофициальный праздник, объединяющий фанатов поттерианы. Так, 2 мая ежегодно отмечается Всемирный день Гарри Поттера. Такую дату выбрали, ведь согласно мифологии литературной вселенной именно в этот день в 1998 году состоялась битва за Хогвартс, в которой юный волшебник победил Волдеморта.

Интересные факты о Гарри Поттере

Замысел серии романов сформировался у Джоан Роулинг, когда она ехала на поезде из Манчестера в Лондон и увидели из окна мальчика в очках. Уже тогда писательница знала, что книг будет всего семь.

На написание первого романа серии у Роулинг ушло пять лет. Ей пришлось немало поработать над созданием логики и правил магического мира. Но дальше работа пошла быстрее.

Местом рождения Гарри автор избрала отдаленный район Лондона Клепхэм. Там ей впервые пришла в голову идея создания поттерианы.

Многие явления магического мира поттерианы появились из-за определенных событий в личной жизни Роулинг. Так надзирателей тюрьмы Азкабан дементоров она придумала после тяжелой депрессии. Игру квиддич – после сильной ссоры с парнем. Водитель и кондуктор автобуса "Ночной рыцарь" Эрни и Стэнли названы в честь дедушек авторки. А легендарную платформу 9¾, откуда отправляются поезда на Хогвартс, писательница разместила на вокзале Кингс Кросс, ведь там познакомились ее родители.

Девиз школы магии Хогвартс Draco dormiens nunquam titillandus переводится с латыни как "Никогда не щекочи спящего дракона".

Книги о Гарри Поттере, вышедшие на рубеже тысячелетий, стали первыми детскими книгами в списке бестселлеров Нью-Йорка с 1952 года. Тогда в этот список попала "Паутина Шарлотты" Э. Б. Уайта.

Фильмы о маленьком волшебнике номинировались на "Оскар" 12 раз, но не выиграли ни одной статуэтки.

Благодаря своим произведениям Роулинг в 2007 году занял второе место в рейтинге "Человек года" журнала Time. Ее отметили за "социальное, моральное и политическое вдохновение", которое она дала поклонникам своих произведений.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как изменились главные актеры фильмов о Гарри Поттере за 22 года, прошедших с выхода первой картины.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.