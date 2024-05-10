Даша Квиткова и Назар Заднепровский озвучили причудливых персонажей семейной комедии 'Воображаемые друзья'

В Украине с 16 мая в кинотеатрах стартует семейная комедия "Мнимые друзья". В дубляже над фильмом работали украинские звезды – в частности Даша Квиткова, чьим голосом заговорит Единорожка, и Назар Заднепровский.

Яркая история рассказывает о девочке по имени Би, которая обнаруживает, что может видеть "Воображаемых Друзей" – фантастических существ, которых каждый человек когда-либо придумывал. Понимая свою суперсилу, Би отправляется в волшебное приключение, чтобы восстановить связь между забытыми "Мнимыми Друзями" и их детьми.

Вместе с яркими киногероями в невероятное путешествие отправляются звезды украинского дубляжа: Даша Квиткова, чьим голосом заговорит Единорожка, и Назар Заднепровский, который дублировал большого фиолетового Блу.

Дебютировала в роли Единорожка инфлюэнсер Даша Квиткова: "Это впервые мне пришлось дублировать анимационного героя. Несмотря на то, что было сложно, ведь я еще не знаю всех нюансов профессии, я была в восторге от процесса. Это такой крутой опыт – ты на 100% перевоплощаешься в своего персонажа и будто проживаешь с ним маленькую жизнь. Моя героиня Единорожка – очаровательная, эмоциональная, чрезвычайно мечтательная и легкая, так что мне кажется в этом мы с ней подобны.

А тема воображаемых друзей мне близка, поскольку у моего сына Левчика уже есть собственный мнимый друг – маленький жук Солнышко, который обязательно должен быть веселым. Он приходит в гости к сынишке каждый вечер перед сном, и Лев всегда рассказывает мне как Солнышко ползет к нему, целует его и они засыпают вместе.

Я искренне советую каждому посетить премьеру "Мнимых друзей" в кинотеатрах, ведь это история для всей семьи. Это кино искреннее, хорошо, а еще учит быть свободными в своих эмоциях и, несмотря на возраст, всегда прислушиваться к своему внутреннему ребенку".

Харизматичный и всегда улыбающийся актер театра и кино Назар Заднепровский подарил свой голос Блу. За плечами Назара немало фантастических ролей в дубляже, а дублировать анимации он готов хоть каждый день: "Для меня это не просто работа, а определенная миссия. Я искренне люблю украинский дубляж и хочу, чтобы зрители в нашей стране могли смотреть любимые фильмы на родном языке. Особенно сейчас, когда как никогда важно популяризировать украинский язык и отечественный дубляж.

Блу – чрезвычайно харизматичный и положительный воображаемый друг. А сама история учит нас банальной, но важной истине – детство мимолетно, ведь еще недавно ты сам был ребенком, а теперь смотришь как растут твои дети. Поэтому цените каждый миг, не пренебрегайте иногда вместе и обязательно ходите в кино на теплые семейные истории!"