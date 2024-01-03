Что посмотреть со школьниками на каникулах. 9 фильмов от Светланы Ройз, которые помогут родителям и детям лучше понять друг друга

Украинская психолог Светлана Ройз поделилась кинолентами, которые она советует посмотреть с детьми на каникулах. Она отметила, что собрала именно те фильмы, которые помогут увидеть жизнь семьи как глазами детей, так и взрослых.

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Подборкой фильмов эксперт по психологии поделилась в Facebook. Девять историй об отношениях детей и родителей, которые можно посмотреть на каникулах вместе – дальше.

Фильмы, которые Светлана Ройз рекомендует просмотреть всей семьей

"День "Да". Фильм о семье, в которой трое детей, со старшей дочерью-подростком. Мама играет роль "плохого полицейского" и часто говорит "нет". Папа – на работе жесткий руководитель, дома – ни в чем не может детям отказать. Во время кризиса семья договорилась о "дне "да", в котором родители полностью идут по желанию детей. По словам Ройз в киноленте показывается, как вся семья исследует границы – свободы и ответственности, игры и правил.

"Семейный обмен". История о том, как все в семье меняются телами, включая собаку, во время одной из самых больших ссор. Отец с сыном, дочь с мамой, а малыш с собакой. Они должны починить и найти стекло в обсерватории, но психолог уверяет, что в фильме делается акцент именно на том, чтобы семья починила свои отношения и снова нашла друг друга.

"Чумовая пятница" с Джейми Ли Кертис. Фильм о том, как мать-психолог и дочь-подросток не могут найти общий язык. Кроме этого, у мамы, после смерти мужа, появляется новый любимый. Фантастическая ситуация с обменом телами помогает почувствовать, то, что действительно важно маме и дочери.

"Из 13 в 30". История, когда девочка-подросток, которая чувствует себя неудачником в свои 13 просыпается в теле 30-летней. Ройз делится, что кино немного наивно. Однако, по ее словам, в нем есть то, что может быть важным для детей, которые хотят стать быстрее взрослыми. И взрослым, которые забыли, как быть детьми.

"Папе снова 17". Фильм, где разочарованный своей жизнью мужчина, имевший блестящие способности к спорту в юности и планировавший спортивную карьеру, бросает все, потому что его девушка говорит, что беременна. Сейчас он скучает на работе, не чувствует близости с женой, которая планирует разводиться и удаляющимися детьми. Но после странной встречи он возвращается в свои 17, когда принимал важные решения. Ройз замечает, что в фильме есть разговоры о сексе, а также важный монолог об уважении к решению девушки и согласии на интимные отношения.

"День сурка". История о том, когда у мужчины повторяется один и тот же день. Сначала, поняв это, он проводит его за тем, что делает все, что ему вздумается, ведь не чувствует последствий. Однако ему быстро надоедает такая история, так что после неудачных попыток покончить жизнь самоубийством, главный герой решает делать добрые дела, которые на следующий день помнит только он. В конце концов, петля времени разрывается.

"Большой" с Томом Хэнксом. Фильм в котором главный герой-подросток мечтает как можно скорее стать взрослым и однажды это свершилось. Его жизнь становится успешной: он переезжает в другой город, его карьера быстро набирает обороты, у него появляется девушка. Однако, в душе двенадцатилетний мальчик, мечтающий вернуться к своим родителям, ведь он не успел побыть в детстве.

Мультфильм "Я панда". История, в которой девочка-подросток превращается в большую рыжую панду всякий раз, когда начинает волноваться. Впоследствии она узнает, что такая способность у нее наследственная и решает от нее избавиться. Однако подростковые желания останавливают ее перед ритуалом, который нужно провести. Поэтому девушка учится "бороться со своим внутренним зверем".

Мультфильм "Храбрая сердцем" ("Отважная"). В фильме разворачиваются события, описывающие поведение девочки-подростка, решившей не соглашаться с правилами своей семьи, из-за чего навлекла на всех беду. С помощью магии она зачаровывает свою маму. А для того, чтобы снять заклятие, нужно найти общий язык с дикой медведицей, в которую превращается женщина.

"В мультфильмах – об отношениях мамы и дочери-подростка, взросления, поиски своей роли и силы, сопротивление и агрессию, контроль и опеку взрослых, и примирение и уважение. А еще – о силе рода", – отметила Ройз.

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